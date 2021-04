Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Sonntagszeitung»: Eiserne Disziplin und noble Zurückhaltung

ZÜRICH: Die Schweizer «Sonntagszeitung» würdigt den verstorbenen Prinz Philip:

«Er war authentisch - das, was so viele sein wollen, aber nur wenige sind, und sich auch nicht lernen lässt. Gleichzeitig verfügte der Gatte der Queen über eine eiserne Disziplin und eine noble Zurückhaltung, die heute wie aus der Zeit gefallen scheint. Dafür bewunderte man ihn genauso.

Für Prinz Philip war es schlicht eine Frage von Lebensklugheit und Höflichkeit, sich mitunter ein wenig zusammenzureißen und nicht für das Zentrum des Universums zu halten. Elementare Grundsätze für ein angenehmes Zusammenleben, nicht nur bei Hofe, sondern in einer immer kleiner werdenden Welt erst recht. Die altmodisch anmutende Haltung ist das Gegenteil des herrschenden «Ich, ich, ich!». Und das Beste daran: Es braucht dafür nicht einmal einen Achtsamkeitskurs.»

«Sunday Times»: Schwäche gegenüber Putin ist keine Alternative

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Sunday Times» kommentiert den Ukraine-Konflikt:

«Die Ukraine ist in Aufruhr, sie fürchtet eine Invasion. Doch niemand außerhalb der Präsidentensuite im Kreml weiß genau, was Wladimir Putin vorhat oder wie man darauf reagieren soll. Ist dies nur eine Destabilisierung, eine aggressive Finte in seinem permanenten Schachspiel mit den westlichen Mächten? Oder ist er dabei, den Angriff auf die Ukraine, der seit sieben Jahren eingefroren ist, wieder aufzunehmen? US-Präsident Joe Biden hat in der Öffentlichkeit zurückhaltend reagiert. Ist das der richtige Weg, mit einem Mann umzugehen, den Biden selbst als «Killer» bezeichnet hat?

Es gibt noch einen anderen Weg: eine nichtöffentliche, aber entschiedene Warnung, dass ein Angriff auf die Ukraine Folgen haben wird, die weit über die Ausweisung einiger russischer Spione und finanzielle Sanktionen gegen Putins Kumpane hinausgehen. Die beschleunigte Aufnahme der Ukraine in die Nato, was die rote Linie des russischen Präsidenten überschreiten und ihn in eine echte Krise stürzen würde, wird von einigen im Westen als unrealistisch abgetan. Aber Schwäche ist keine Alternative.»

«NZZ am Sonntag»: Eine Lektion in Demut

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert den geplanten Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan:

«Statt in Afghanistan nach den Anschlägen von 2001 nur die Terroristen von Al-Kaida zu verfolgen und das Regime zu stürzen, hatten die USA Größeres vor: Nation Building. Es war die Idee, man könne eine prosperierende Demokratie mit Truppen und viel Geld einfach zusammenbauen wie einen Lego-Staat. Die Idee ist nach 20 Jahren, wie anderswo, auch in Afghanistan gescheitert.

Die westlichen Truppen verlassen das Land. Was bleibt? Eine Lektion in Demut und eine Erkenntnis, die schon Friedensnobelpreisträger Barack Obama bei seinem Drohnenkrieg in der Region gewonnen hatte: Zur Stabilisierung sind Geheimdienste, regionale Verbündete und Spezialtruppen manchmal viel hilfreicher. Das ist nicht schön, das ist Realpolitik.»