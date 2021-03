Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 28.03.21 | Aktualisiert um: 14:55 | Überblick

«The Observer»: China muss in globale Agenda einbezogen werden

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert die Spannungen im Verhältnis zwischen China und dem Westen:

«Ebenso wie Großbritannien brauchen Europa und die USA friedliche und funktionsfähige Beziehungen mit China. Doch einzelne Staaten sind nicht in der Lage, die Exzesse von (Chinas Staats- und Parteichef) Xi Jinping einzudämmen. Es gibt zudem eine vordringliche gemeinsame globale Agenda - darunter die Pandemie, der Hunger und die Weiterverbreitung von Atomwaffen -, wie US-Präsident Joe Biden in der vergangenen Woche einräumte, als er China zu einem virtuellen Klimagipfel im kommenden Monat einlud. Solche Probleme lassen sich nur durch internationale Zusammenarbeit wirkungsvoll angehen. Notwendigerweise schließt das China mit ein. (...)

Anfälle von berechtigtem Ärger dürfen eine besonnene, sachliche Analyse der langfristigen Herausforderung China nicht beeinträchtigen. Sich in dieser Sache zu irren, wäre zu gefährlich.»

«Sonntagszeitung»: Unfall im Suezkanal kein Argument gegen Globalisierung

ZÜRICH: Die Schweizer «Sonntagszeitung» kommentiert die Blockierung des Suezkanals durch ein Containerschiff:

«Der Unfall der Ever Given lenkt die Aufmerksamkeit erneut auf die Störanfälligkeit der internationalen Lieferketten. Bereits die Pandemie hat Schwachstellen aufgedeckt und den Welthandel beeinträchtigt. Dazu kommt der politische Druck. Globalisierungskritiker erhalten Zulauf. Immer mehr Staaten verfolgen protektionistische Praktiken. (...)

Der nationalistische Reflex, es sei besser und sicherer, selber zu produzieren, ist gefährlich. Für die Herstellung des Impfstoffs von Pfizer/Biontech braucht es 280 Komponenten aus mehreren Ländern. Eine Nationalisierung wäre das Dümmste, was die Politik tun könnte. (...) Weder die Pandemie noch die Blockade des Suezkanals liefern gute Argumente gegen die Globalisierung. Handel ist eines der wirkungsvollsten Instrumente der Wohlstandssteigerung, Isolation ist ein sicheres Rezept für Armut.»

«NZZ am Sonntag»: EU hat nicht nur die Zeitumstellung vergeigt

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die geplante Abschaffung der Zeitumstellung:

«Dieses Jahr ist die Sommerzeit abgeschafft worden. Also beinahe. 2021, drei Jahre nach der Online-Umfrage der EU-Kommission, sollte die regelmäßige Übung der Zeitumstellung in Europa beendet sein. So war das vereinbart. Die EU, so jubelte seinerzeit die Kommission von Jean-Claude Juncker, zeige sich in großen Fragen groß. Nicht nur der Blick auf die Uhr an diesem Sonntag lehrt, dass dem nicht so ist. Es gibt gewichtigere Dinge, welche die EU-Kommission vergeigt hat. Die nicht eingetretene Abschaffung der Zeitumstellung verblasst hinter der nicht eingetretenen raschen Impfkampagne. Aber direkte Demokratie muss reale Folgen haben. Andernfalls erledigt sie sich selbst. Das ist die Lehre von der Volksbefragung zur Sommerzeit.»

«Corriere della Sera»: Niemand in Myanmar wurde geschützt

ROM: Zum Konflikt in Myanmar schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Sonntag:

«Auch in diesem Teil der Welt wird Krieg mit Worten geführt. Wie sonst könnte man die Rede von General Min Aung Hlaing interpretieren, dem Chef der Junta, der die Macht übernahm, nachdem er die Zivilregierung von Aung San Suu Kyi des «Wahlbetrugs» bezichtigt hatte? «Terrorismus ist inakzeptabel und gefährdet das Zusammenleben der Bevölkerung», sagte er live im Fernsehen. Aber das Militär werde das Volk weiterhin schützen.

Die Szenen der Gewalt auf den Straßen, die heimlich gefilmt und in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, sprechen eine andere Sprache. Die Soldaten schossen, um zu töten. Sie liefen Straßen und Nebenwege ab, griffen heftig an und zielten auf die Köpfe der Demonstranten. (...) Niemand wurde verschont, geschweige denn geschützt.»

«El País»: Karlsruhe vor existenzieller Entscheidung für die EU

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Sonntag den vom Bundesverfassungsgericht angeordneten vorläufigen Stopp des deutschen Ratifizierungsgesetzes zum EU-Wiederaufbaufonds, aus dem Spanien Milliarden erhalten soll:

«Damit steht der EU bei der Überwindung der größten Krise seit 1945 ein neues Hindernis im Wege. Das deutsche Verfassungsgericht hat die Ratifizierung des Rechtsrahmens für die kommenden europäischen Haushalte und den Hilfsfonds gegen die Pandemie aufgrund eines Antrags vorläufig blockiert, die Verfassungswidrigkeit dieser Regelungen festzustellen. Dieser Antrag trifft den Nerv des revolutionären Projekts einer gemeinsamen Schuldenaufnahme der EU-Staaten. Es ist nicht klar, wann es eine endgültige Entscheidung geben wird. Eine Verzögerung von mindestens Wochen scheint wahrscheinlich und könnte auch anderen Ländern Argumente liefern, ihrerseits die Ratifizierung zu stoppen.

Schon eine bloße Verzögerung der Hilfsgelder wäre ein schwerer Schlag. Die EU ist bereits schwer angeschlagen wegen der Probleme beim Impfen. Nicht nur die Wirtschaft würde Schaden nehmen, sondern die Glaubwürdigkeit der EU. Aber in politischer Hinsicht wäre eine endgültige Blockade eine Katastrophe. Die Richter in Karlsruhe haben eine quasi existenzielle Entscheidung für die EU zu treffen.»