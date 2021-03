Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Assad muss für seine Verbrechen bezahlen

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert den Krieg in Syrien:

«Schreckliche Verbrechen - Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weitverbreitete Folter, wahllose Bombardierungen, Angriffe mit Chemiewaffen - wurden in seinem Namen begangen und dauern bis heute an. Syrien liegt in Trümmern. Warum also ist Baschar al-Assad zehn Jahre nach dem Beginn des Krieges immer noch an der Macht? Es ist eine Frage mit vielen Antworten, die auf eine hinausläuft: Trägheit. Syriens Diktator und Präsident hat so lange überlebt, weil die internationale Gemeinschaft es zugelassen hat. (...)

Tyrannei, Untätigkeit und Straflosigkeit dürfen nicht triumphieren. Sollte es letztendlich irgendeine Form der Wiedergutmachung geben, wird sie wahrscheinlich in Form von rechtlichen Schritten kommen - denn nur dies bietet jetzt noch einen realistischen Weg, ihn für seine Verbrechen bezahlen zu lassen. Wenn der Internationale Strafgerichtshof weiterhin von Russland und China im UN-Sicherheitsrat blockiert wird, sollten Großbritannien, die USA, die EU und andere gleichgesinnte Länder ihre Kräfte bündeln, um ein internationales Ad-hoc-Tribunal für Syrien zu gründen.»

«NZZ am Sonntag»: USA können sich Rivalität mit China leisten

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert das Ringen um die Weltherrschaft zwischen China und den USA:

«Chinas wirtschaftliche Übermacht hat westliche Länder toleranter gemacht gegenüber Werte- und Menschenrechtsverletzungen. Kaum ein Land kann es sich leisten, sich mit Peking anzulegen. Die USA können es. Und sie tun es, seit sie gemerkt haben, dass China ihre Weltführerschaft infrage stellt. Dass die USA unter Joe Biden versuchen, Allianzen zu bilden und sich dort, wo es nötig ist, gegen China zu stellen, ist die wirksamste Art, das internationale System vor autokratischen Tendenzen zu bewahren.

Das passt vielen Ländern nicht, sie wollen sich nicht zwischen den USA und China entscheiden, sondern weiterhin mit allen Geschäfte treiben. Doch die große Rivalität zwischen China und den USA wird dazu führen, dass man auf die eine oder andere Weise Farbe bekennen muss. Neutral bleiben wird schwierig. Auch für die Schweiz.»