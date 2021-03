Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«El País»: Hoffentlich lernt Spanien aus seinen Fehlern

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» zieht in einem Kommentar am Sonntag ein Jahr nach der Ausrufung des Corona-Alarmzustandes Bilanz:

«Es war wie eine Sonnenfinsternis. Plötzlich, mittags, wurde es dunkel. Mit dem Alarmzustand vor einem Jahr brach sich das Bewusstsein Bahn, dass es sich um eine Katastrophe handelt. Die Bilanz seither ist erschreckend: mehr als 70.000 Corona-Tote, elf Prozent BIP-Rückgang und die Politik in einem beklagenswerten Zustand. In all diesen Bereichen - Gesundheit, Wirtschaft und Politik - schneidet Spanien im Vergleich mit anderen Demokratien schlecht ab.

Das spanische Gesundheitssystem hat tapfer standgehalten, aber die Pandemie hat die Schwächen nach den Kürzungen früherer Jahre deutlich gemacht. Auf wirtschaftlicher Ebene erklärt sich Spaniens Position als Schlusslicht aus seiner Abhängigkeit vom Tourismus. Die Regierung hat richtige Schutzmaßnahmen ergriffen, aber fast immer etwas spät. Der Zustand der Politik ist entmutigend. Sie hat es auch in diesen Zeiten nicht vermocht, das Interesse Aller über das der Parteien zu stellen. Hoffentlich lernt Spanien aus seinen Fehlern. Es hat es schon einmal geschafft, als es sich von der Franco-Diktatur hin zu einer modernen und wohlhabenden Gesellschaft wandelte.»

«Sunday Times»: Belästigung von Frauen muss aufhören

LONDON: Die Entführung und Ermordung einer jungen Frau hat in Großbritannien eine Debatte über sexuelle Belästigung und Gewalt ausgelöst. Dazu meint die Londoner «Sunday Times»:

«Es sind eher die alltäglichen Belästigungen, die Frauen erleiden: Beleidigungen, sexuelle Sticheleien und die Angst vor Überfällen, selbst wenn es dazu dann gar nicht kommt. Jede Frau ist sich dessen bewusst, ebenso wie alle Eltern von Töchtern. Die meisten Frauen haben solche Belästigungen und Ängste erlebt, manche sogar vielfach. Und wir reden da nicht über eine Minderheit, sondern über rund die Hälfte der Bevölkerung.

Was ist die Lösung? Es sollte allen klar sein, dass Frauen sich nicht zu Hause verstecken müssen oder sich nur in Begleitung einer männlichen Aufsichtsperson nach draußen wagen dürfen. Frauen haben das Recht, jederzeit überall ohne Angst vor Belästigungen hinzugehen. Es darf keine No-Go-Areas geben. (...) Es ist furchtbar traurig, dass diese Themen erst nach dem Mord an Sarah Everard offener diskutiert werden. Doch wenigstens hat die Debatte nun begonnen und sie könnte zu positiven Veränderungen führen.»

«NZZ am Sonntag»: USA beeindrucken die Welt

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Impfkampagne der neuen US-Regierung:

«Nach gut 50 Tagen im Amt konnte Biden verkünden, dass in den USA schon über 101 Millionen Impfdosen verabreicht wurden. Mehr als jeder vierte Amerikaner wurde bereits einmal gegen Covid-19 geimpft. Ab dem 1. Mai sollen die Impfstoffe gar für alle Erwachsenen freigegeben werden. Biden konnte den Amerikanern sogar Hoffnung machen, dass sie am Unabhängigkeitstag am 4. Juli in kleineren Gruppen wieder feiern können. Ein Jahr lang hatte die Welt entsetzt zugeschaut, wie katastrophal die Vereinigten Staaten auf die Pandemie reagierten und wie unfähig eines der reichsten Länder der Welt bei der Eindämmung des Virus agierte. Das Unvermögen kostete über 530.000 Menschen das Leben. Viele Beobachter gaben die Schuld der tiefen Polarisierung im Land. Die Amerikaner könnten nicht mehr am selben Strick ziehen. Die Impfkampagne zeigt nun aber, dass sie sehr wohl dazu imstande sind. Für einmal schaut die Welt in die USA und ist beeindruckt. «America is back». Und das ist sicher gut so.»