Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 07.03.21 | Überblick

«La Stampa»: Amanda Gorman erlebt Gegensatz von Vision und Realität

ROM: Zu einem Bericht der US-amerikanischen Dichterin Amanda Gorman über einen Zwischenfall mit einem Sicherheitsmitarbeiter schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Turin am Sonntag:

«Der Vorfall hat eine Welle von Reaktionen ausgelöst, die sich vor allem mit der Frage des diskriminierenden Verhaltens eines Teils der Sicherheitskräfte beschäftigen, die Vorurteile gegen Minderheiten, insbesondere Afroamerikaner, hegen. (...) Es ist eine lange Geschichte, in der schwarze Bürger verdächtige Personen und Opfer «unverhältnismäßiger Gewalt» durch die Behörden wurden, nur weil sie sie selbst waren. (...) «Das ist die Realität für schwarze Mädchen: Am einen Tag nennen sie dich eine Ikone, am nächsten Tag eine Bedrohung», berichtet Amanda Gorman. Obwohl «The Hill We Climb», ihr eigenes Gedicht, das sie zur Amtseinführung (von Jo Biden) vor anderthalb Monaten vor Millionen Menschen auf der ganzen Welt vorgetragen hatte, die Vision eines Amerikas zeigte, das beständig seinen Kurs korrigiert und das sich einer Zukunft verschrieben hat, in der alle Kulturen einbezogen werden.»