Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Sonntagszeitung»: Freiheitsrechte sind keine Privilegien

ZÜRICH: Zum Streit über die Aufhebung von Corona-Einschränkungen für Geimpfte in der Schweiz schreibt die Schweizer «Sonntagszeitung»:

«Die nationale Ethikkommission hat dazu Empfehlungen präsentiert. Nur unter sehr restriktiven Bedingungen möchte sie zulassen, dass eine Impfbescheinigung verlangt werden darf. Für den Besuch von Theater, Kino, Konzerten oder Sportveranstaltungen hält sie es für nicht zulässig. (...) Das überrascht nicht: Ethikkommissionen sind Regulierungs-Turbos. Aber in der Schweiz gilt die Vertragsfreiheit. Private entscheiden selbst, wem sie Tickets oder Waren verkaufen. Freiheitsrechte sind nicht Privilegien, die der Staat in seiner Gnade den Untertanen von Fall zu Fall gewährt oder verweigert. Es ist gerade umgekehrt: Der Staat muss sehr gut begründen, wenn er die Freiheit seiner Bürger einschränken will. (...)

Sollen wir anderen etwas verwehren, bloß weil wir es selbst nicht tun dürfen oder können? Ist es ein Gebot der Solidarität, Geimpfte nicht zu bevorzugen? Was hat ein Nichtgeimpfter davon, wenn einem Geimpften Freiheitsrechte verweigert werden? Der Philosoph Reinhard K. Sprenger gibt darauf eine klare Antwort: «Wer da Solidarität fordert, bekämpft nicht das Virus, sondern die Bevölkerung.»

«NZZ am Sonntag»: Europäer müssen sich selbst stark machen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert das Verhältnis zwischen den USA und Europa:

«Amerika ist zurück, verkündete Joe Biden bei der Münchner Sicherheitskonferenz einer zufriedenen Zuhörerschaft. Europa ist nicht zurück. Man könnte auch sagen, Europa war nie da, seit es sich erst in zwei Weltkriegen zerstört hat und seit dem Ende des Kalten Krieges mit seiner gemeinsamen institutionellen Verwaltung beschäftigt ist. (...)

Die Rückkehr der USA zum Multilateralismus und zur atlantischen Allianz ist zu begrüssen, aber gleicht die Schwäche der Europäer nicht aus. Sie ist auch unter Biden nur geborgte Zeit, ein unsicheres Versprechen, das bis zur nächsten Wahl in den USA reichen mag, falls ein neuer Unilateralist (oder gar wieder Donald Trump) an die Macht zurückkommt. Europa braucht klare Prinzipien und Mut zur politischen Konfrontation. Das heißt: Nur ein kleiner Kreis williger Staaten wird Europas Außenpolitik führen. Und nur mit einem Hightech-Militär sind sie auch glaubwürdig.»