Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«La Repubblica»: Biden führt Kampf gegen Corona wie Krieg

ROM: Zur Corona-Politik des neuen US-Präsidenten Joe Biden schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Sonntag:

«Die Gesamtzahl der Todesopfer durch Covid-19 in den USA hat bereits die Zahl der im Zweiten Weltkrieg getöteten Amerikaner überschritten. Die tägliche Zahl der neuen US-Todesfälle liegt nahe der Zahl der Opfer des 11. September. Im Gegensatz zu Vorgänger Donald Trump geht Präsident Biden mit der Covid-19-Krise um, als wäre sie ein Krieg. Die ersten drei Schritte in Bidens Krieg gegen das Coronavirus sind: Ernennung von Experten-Generälen, Definition verständlicher Ziele und Entwicklung eines Plans zur Erreichung dieser Ziele.

Biden verlangt dabei die Verpflichtung des Privatsektors, in 100 Tagen 150 Millionen Impfungen zu erreichen und sich damit an die Spitze zu setzen, alle Bürger zu impfen. (...) Der Gesetzesrahmen des «Defense Production Act» wird es Biden ermöglichen, auch Pharmaunternehmen aufzufordern, ihre Betriebe auf die Impfstoffproduktion umzustellen. (...) Die Herausforderung für Europa - und Italien - wird darin bestehen, zu entscheiden, ob der Anti-Covid-Kampf wie ein Krieg oder wie ein Rechtsstreit geführt werden soll.»

«Sunday Times»: Erfolg der Proteste gegen Myanmars Militärs ungewiss

LONDON: Die britische Zeitung «The Sunday Times» kommentiert den Militärputsch in Myanmar:

«Die Generäle mussten bei den Wahlen im November mit ansehen, wie ihre Kandidaten von Aung Suu Kyis Nationaler Liga für Demokratie haushoch geschlagen wurden und sie reagierten darauf mit dem Sturz der Demokratie. Doch Suu Kyi, die vor 30 Jahren für ihren «außerordentlichen» Mut den Friedensnobelpreis bekam, ist aufgrund ihrer Komplizenschaft beim brutalen Umgang mit Myanmars Rohingya-Muslimen belastet und im Westen nicht mehr beliebt.

Die jüngsten Entwicklungen werfen Fragen für den Westen und für China auf, das sich mit Myanmar eine 1300 Meilen lange Grenze teilt und mehr Einfluss auf dessen Generäle hat. Die Demonstranten protestieren zu Recht, die Welt hört ihnen zu und es wird Druck ausgeübt. Doch ob damit irgendetwas erreicht wird, ist eine offene Frage.»

«Sonntagszeitung»: Merkel hat Sorgen der Eltern ernst genommen

ZÜRICH: Die Schweizer «Sonntagszeitung» schreibt zur Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Eltern über die Corona-Erfahrungen von Familien :

«Die Kanzlerin mag in den letzten Wochen heftig kritisiert worden sein - für ihre Impfstrategie, aber auch für ihre mangelnde Kommunikation. Im Gespräch mit den Eltern aber wirkte die Physikerin nahbar, mitfühlend, interessiert. «Mutti» eben, wie man sie im eigenen Land gern nennt. Selbst als Zuschauerin aus der Schweiz fühlte man sich abgeholt und dachte: Warum geht das bei uns nicht?

Sicher, der Lockdown in Deutschland mit geschlossenen Schulen ist härter als hier. Aber auch Schweizer Eltern würde es guttun, in diesem Corona-Marathon einen kleinen Moment der Aufmerksamkeit vom Bundesrat zu bekommen und ernst genommen zu werden.»

«NZZ am Sonntag»: Bezos ist Vorbild für Firmenchefs

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert den Rückzug von Amazon-Chef Jeff Bezos:

«Bezos ist effektiv ein Rockefeller des 21. Jahrhunderts. Er führte Amerika neu vor Augen, was Unternehmertum bedeutet. Andere Firmenchefs schütten hohe Dividenden aus und kaufen eigene Aktien zurück. Sie wenden jeden erdenklichen Trick an, damit der Börsenkurs kurzfristig steigt. Der Ingenieur Bezos schlug den entgegengesetzten Weg ein: Er sagte seinen Mitinvestoren klipp und klar, dass es nie die Priorität von Amazon sein werde, Gewinne zu schreiben. Er wollte wachsen. Er wollte seinen Kunden den bestmöglichen Service bieten. Während vieler Jahre hat sich das für Amazon überhaupt nicht bezahlt gemacht, auch nicht an der Börse. Das Resultat dieses langfristigen Denkens ist aber spektakulär.»

«La Vanguardia»: Abtrünniges Katalonien vor Wahlen während Pandemie

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» befasst sich am Sonntag mit der unübersichtlichen Lage vor der Regionalwahl am 14. Februar in der von Spanien abtrünnigen Region Katalonien:

«Vorhersagen sind angesichts der in etwa gleich starken drei wichtigsten Parteien und der Ungewissheit hinsichtlich der Wahlbeteiligung schwierig. So seltsame Wahlen gab es schon lange nicht mehr. Sogar der Wahltermin stand erst fest, als der Wahlkampf schon begonnen hatte. Zudem gibt es Sorgen wegen des Ansteckungsrisikos und in der Folge Zweifel, ob es ausreichend Wahlhelfer in den Wahllokalen geben wird.

So schwer einschätzbar die Lage auch sein mag, wird das Wahlergebnis nicht nur für Katalonien, sondern auch für Spanien Konsequenzen haben. Die Frage ist, was die separatistischen Parteien tun werden, die möglicherweise ihre knappe Mehrheit werden behaupten können, und wie sie mit der voraussichtlich gestärkt aus der Wahl hervorgehenden Sozialisten, die in Madrid regieren, umgehen werden. Und was passiert im Rest des Landes, wenn die rechtspopulistische Vox-Partei die traditionell größte konservative Partei, die PP, überholt? Die Konsequenzen für die Wahlverlierer können massiv sein.»