Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Zweifel an von der Leyens Führungsqualität

LONDON: Zum Impfstreit zwischen der EU und Großbritannien meint die Londoner Sonntagszeitung «The Observer»:

«Die Kehrtwende der EU-Kommission bezüglich ihres rücksichtslosen Plans, die Grenze zwischen Irland und Nordirland praktisch zu blockieren, ist die jüngste Demütigung, die Brüssel inmitten eines eskalierenden Feuersturms erlitten hat, der durch Engpässe bei der Versorgung mit Covid-19-Impfstoffen in ganz Europa ausgelöst wurde. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind im vergangenen Jahr eine Reihe von Fehlern und Fehleinschätzungen im Umgang mit der Pandemie unterlaufen. Dieser jüngste Patzer wird die Zweifel an ihrer Führungsqualität verstärken.

Es ist außergewöhnlich, dass von der Leyen und hochrangige Kollegen nicht zu erkennen scheinen, wie unklug und potenziell gefährlich für das Karfreitagsabkommen ihr Vorstoß war, das Nordirland-Protokoll des Brexit-Abkommens zu nutzen, um durch die Hintertür Impfstoff-Importkontrollen für Großbritannien einzuführen. Das musste ihr von Boris Johnson und dem irischen Premierminister Micheál Martin persönlich klargemacht werden. Beide drückten «tiefes Unbehagen» aus - ein Code für äußerste Wut und Verwunderung.»

«La Repubblica»: Berlin fürchtet vorgezogene Wahlen in Italien

ROM: Mit Blick auf die Regierungskrise in Italien und die Reaktionen der Bundesregierung in Deutschland darauf schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Sonntag:

«Römische Wolken über dem Berliner Himmel: Jeder Versuch, der deutschen Bundesregierung einen offiziellen Kommentar zur politischen Krise in Italien zu entlocken, prallt seit Tagen auf Granit: «Wir kommentieren keine internen Ereignisse». Auch weil sich in der Vergangenheit die Mahnungen zu Griechenland oder Italien, beispielsweise als der mächtigste Mann in Europa hinter Merkel Finanzminister war, nämlich Wolfgang Schäuble, oft als kontraproduktiv erwiesen hatten. Und weil sie ein Ende gesetzt hatten, dass sich der antideutsche Block der rechten Populisten in Italien daran bereichert.

Aber hinter den Kulissen besteht in Regierungskreisen die größere Furcht davor, dass die Krise Italiens sich verselbstständigt und dem Land vorgezogene Wahlen bevorstehen, und man dem Mitte-Rechts-Block den Sieg damit schenkt. Das ist die größte Befürchtung in Berlin. Deshalb ist das, was die Kanzlerin mit enormer Vorsicht ihren Gesprächspartnern übermittelt hätte, die Hoffnung, dass die Krise bald gelöst ist, sagen Quellen der italienischen und deutschen Regierung. Und eine gewisse Verblüffung über Matteo Renzis «Skrupellosigkeit».»

«NZZ am Sonntag»: Ausstieg aus Nordstream 2 wäre richtig

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kritisiert den Bau der Ostsee-Gaspipeline Nordstream 2:

«Den wirtschaftlichen Nutzen einer zweiten Gaspipeline aus Russland nach Deutschland hat die Fachwelt hinlänglich infrage gestellt. Auch nach dem Ausstieg aus der Atom- und Kohleenergie wird die Versorgung mit Erdgas stehen. Die Angebotslücke gibt es im Fall Nordstream 2 nicht, die Rechtfertigungslücke sehr wohl.

Selbstverständlich kann man das alles säuberlich trennen: unternehmerischen Profit, geopolitische Überlegungen, die Moral. Im Ergebnis entscheidend für das Urteil über Nordstream 2 ist jedoch die Botschaft, welche die deutsche Regierung mit ihrer beharrlichen Unterstützung dieses Projekts gibt. Sie lautet: Rechtsstaat und Menschenrechte haben ein Preisschild, und Wladimir Putin kann sich alles erlauben, wenn der Preis nur stimmt.

Den russischen Oppositionsführer pflegt man nach dem Giftanschlag mit deutscher Professionalität wieder gesund, aber mit dem mutmaßlichen Auftraggeber dieses Mordversuchs macht man ein weiteres Geschäft. Es ist besser, sehr spät noch aus diesem Projekt auszusteigen als gar nicht.»