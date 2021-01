Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Sonntagszeitung»: Biden sollte für Einheit Taten folgen lassen

ZÜRICH: Zum Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden heißt es in der Schweizer «Sonntagszeitung»:

«Nach mehr als vier Jahren mit Donald Trump als politischem Zentralgestirn sind die ideologischen Lager einander spinnefeind. Der polternde Egomane und seine hysterischen Widersacher lieferten sich einen gnadenlosen Politkrieg. Oft ging die Vernunft verloren, immer blieb der Großmut auf der Strecke.

Biden sagt, das wolle er jetzt ändern. Es gilt aber Hegels Wort: Die Wahrheit einer Absicht ist die Tat. Und bislang blieb Biden den Beweis schuldig, dass er es mit dem Streben nach «unity» ernst meint. So hält es der Präsident nicht für nötig, sich zum zweiten Impeachment gegen seinen Vorgänger zu äußern. Biden mag nicht verhindern, dass seine Partei sich an Trump rächt und dessen politische Zukunft verbaut, obwohl dies das Blut von vielen der 74 Millionen Trump-Wähler erneut in Wallung bringen wird. (...)

«Nicht jede Meinungsverschiedenheit muss Anlass für totalen Krieg sein», sagte Biden zwar vom Rednerpodium. Mit anderen Sätzen und mit seinen ersten Schritten als Präsident zeigte er sich jedoch in Übereinstimmung mit jenen, die fundamental anders Denkende nicht mehr akzeptieren wollen.»

«La Repubblica»: Proteste sind Alarmsignal für Putin

ROM: Zu den Demonstrationen für die Freilassung des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Sonntag:

«Die Welle der Proteste zugunsten seines Gegners Alexej Nawalny, die durch die Russische Föderation rollte, sind für Wladimir Putin ein ernsthaftes Alarmsignal. Denn sie verbinden drei Elemente miteinander: die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem Kreml, die Popularität seines wichtigsten politischen Rivalen und die Unwirksamkeit der Flut von Verhaftungen sowie anderer harter Maßnahmen, die Moskau gegen Andersdenkende ergreift.

Die Unzufriedenheit der Bürger mit Putin erklärt die Ausweitung der andauernden Proteste von Wladiwostok auf die sibirische Stadt Jakutsk, wo die Temperatur minus 50 Grad beträgt, von den Grenzen der Volksrepublik China bis zum Puschkin-Platz in der Hauptstadt. Wenn Tausende Menschen über elf Zeitzonen hinweg auf die Straße gezogen werden, zeigt das, dass die Forderung nach der Entlassung Nawalnys zum Katalysator eines größeren Unwohlseins geworden ist, das sich seit zehn Jahren in Protestmärschen manifestiert.»

«The Observer»: Russland braucht dringend Reformen

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert die Proteste in Russland gegen die Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalny:

«Die Proteste und die groben Versuche, sie zu unterdrücken, werden die russische Gesellschaft weiter zerstören. Deren Zusammenhalt wurde bereits durch chronisch schlechte Regierungsführung und miserables Management in der Wirtschaft untergraben. Die unweigerlich zu erwartende Fälschung der im September anstehenden landesweiten Wahlen wird zu weiteren Spannungen führen. Russland braucht dringend politische Reformen - ehe etwas zerbricht. Nawalny ist nicht einfach nur eine Person. Er ist eine Bewegung, die nicht zum Schweigen geprügelt werden kann. Russland zuliebe sollte Putin erkennen, dass seine Zeit vorbei ist.»

«NZZ am Sonntag»: USA brauchen Normalität und Bescheidenheit

ZÜRICH: Mit ihrem Auftritt bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden wurde die junge Poetin Amanda Gorman weit über die Vereinigten Staaten hinaus bekannt. Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» sieht das kritisch:

«Die 22-jährige Harvard-Absolventin wurde über Nacht zum neuen Aushängeschild der Demokraten. Nicht schon wieder, denkt man sich als Außenstehende. Amerika braucht in dieser Krise keine glänzenden elitären Ausnahmeerscheinungen, sondern Normalität, Realität, Bescheidenheit. Etwas, womit sich alle identifizieren können. Denn die Amerikaner, die stundenlang für Essensausgaben anstehen müssen, wissen, dass für sie ein Auftritt im Capitol unerreichbar ist. Sie wissen, dass sie nie sein werden wie Gorman oder die Obamas. Biden wurde gewählt, eben weil er kein Überflieger ist, sondern ein mittelmäßiger Politiker, der die Leute mit «Folks, we can do this» abholt. «Just do it!», möchte man ihm zurufen. Bitte ohne abzuheben.»