Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa)

«Público»: Transatlantischen Raum der Demokratien neu erfinden

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» befasst sich am Sonntag mit der Zukunft der Nato nach der Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten:

«Biden hat große Erwartungen hinsichtlich der Stärkung der nordatlantischen Allianz geweckt. Aus Sicht vieler Europäer ist das eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Die zunehmende Distanz zwischen beiden Seiten des Atlantiks lag aber nicht nur am bisherigen Amtsinhaber (Donald Trump). Die USA haben sich schon seit dem Mauerfall zunehmend von Europa ab- und dem asiatisch-pazifischen Raum zugewandt.

Der Aufstieg Chinas stellt nun alle demokratischen Länder vor große Herausforderungen. Hier droht die «Falle des Thukydides» (die Kriegsgefahr wächst, wenn eine Macht eine andere überflügelt). Die Europäer müssen in diesem Kontext einen größeren Teil der Kosten der gemeinsamen Sicherheit übernehmen. Die Europäer sollten ein positives Signal an die künftige US-Regierung senden, so wie das (Bundeskanzlerin Angela) Merkel kürzlich unterstrichen hat. Wir müssen den transatlantischen Raum der Demokratien neu erfinden, der für Frieden und Stabilität von entscheidender Bedeutung ist.»

«Sonntagszeitung»: Noch langer Weg bis Herdenimmunität

ZÜRICH: Die Schweizer «Sonntagszeitung» kommentiert die bevorstehenden Massenimpfungen gegen Covid-19:

«Neben den logistischen Hürden gibt es auch biologische. So sind die beiden Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna, die bei uns als erste zum Einsatz kommen werden, zwar äußerst effizient. Sie schützen zu 95 Prozent vor einer Covid-19-Erkrankung. Ob sie auch vor einer Infektion schützen, ist hingegen unklar. Im Gegenteil: Eher wahrscheinlich ist, dass sich geimpfte Personen trotzdem mit Sars-CoV-2 infizieren können, selber zwar keine Symptome entwickeln, aber andere durchaus anstecken können. Daher ist es absolut zentral, dass sich auch geimpfte Personen weiterhin ans Masketragen oder Händewaschen halten - und zwar bis die Herdenimmunität erreicht ist oder bis gut wirksame Therapien gegen Covid-19 erhältlich sind.

Mit dem Impfstart beginnt eine neue Phase der Pandemie. Wie lange diese Übergangsphase dauern wird, hängt nicht zuletzt vom Verhalten von uns allen ab. Wenn wir uns in den nächsten Monaten geduldig und konsequent an die bestehenden Regeln halten und wenn sich auch möglichst viele Menschen tatsächlich impfen lassen, könnte im besten Fall schon im Sommer (fast) alles wieder wie normal sein. Wenn das kein schönes, verspätetes Weihnachtsgeschenk ist.»

«Sunday Times»: Shutdown in Teilen Englands verspätet aber richtig

LONDON: Zur Verschärfung der Corona-Restriktionen vor Weihnachten in London und Umgebung meint die britische Sonntagszeitung «The Sunday Times»:

«Zu Recht hatten die Wissenschaftler gewarnt, dass auf eine Lockerung zu Weihnachten im Januar ein Anstieg der Fallzahlen, der Krankenhausaufnahmen und der Todesfälle folgen würde. Die Antwort der Regierung bestand darin, dass sie bei ihrem Weihnachtsplan blieb, selbst als dieser offensichtlich nicht mehr zu verteidigen war. (...)

Wie die Dinge liegen, tut die Regierung jetzt das Richtige, wenngleich verspätet. Wir wussten, dass wir nach einem harten Jahr einen schwierigen Winter bekommen würden. Für Millionen von Menschen ist er jetzt noch schwieriger geworden. Um das durchzustehen, brauchen wir die Zuversicht, dass in den kommenden Monaten effektive Impfstoffe weithin verfügbar sein werden. Wir brauchen zudem Vertrauen in den Umgang der Regierung mit der Krise. Ersteres scheint klar zu gehen; das Zweite ist durchaus schwieriger.»

«NZZ am Sonntag»: Fischereistreit zeigt Brexit-Widersprüche

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert den Streit über einen Brexit-Handelspakt:

«Es begann mit dem Hering, und es wird enden mit dem Hering. Britische Fischer haben vom großen Befreiungsschlag gegen Brüssel geträumt und 2016 die Brexit-Kampagne befeuert. Die Fangquoten wollten sie loswerden, doch um genau diese geht es jetzt. Sie sind die letzte Hürde auf dem Weg zu einem Freihandelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien.

Das Gerangel ist absurd: Einige tausend Tonnen Fisch sollen entscheiden, ob Europas Wirtschaft zum Jahreswechsel den Schock eines vertragslosen Brexits erlebt. In Wahrheit steckt im Fischereistreit der Widerspruch des Brexits: Die EU-kritischen britischen Fischer brauchen den EU-Markt. 90 Prozent ihrer Heringe verkaufen sie dort. Und die Marktregeln legt die EU fest.»