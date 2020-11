Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Observer»: Attentat kommt einer Kriegserklärung gleich

LONDON: Zum Attentat auf den iranischen Kernphysiker Mohsen Fachrisadeh meint die Londoner Sonntagszeitung «The Observer»:

«Ebenso wie die Ermordung des Generals der Revolutionsgarden, Ghassem Soleimani, im Januar ist die Gewalttat vom Freitag ein außerordentlich provozierender Akt. Sie birgt das Risiko, den Iran zu bewaffneten Vergeltungsmaßnahmen gegen seine prominentesten Feinde zu verleiten - Israel, Saudi-Arabien und die in der Region stationierten US-Streitkräfte. So gesehen kommt das Attentat einer Kriegserklärung gleich.

Kein israelischer Führer - nicht einmal einer, der so unverantwortlich wie Benjamin Netanjahu ist - würde einen derart gefährlichen Schritt unternehmen, ohne ihn zuerst mit Washington abzustimmen. Und es gibt viele Gründe zu glauben, dass US-Präsident Donald Trump mitziehen würde. Die USA und Israel haben in den letzten Jahren angeblich bei einer Reihe von Sabotageangriffen im Iran kooperiert. Es war Trump, der persönlich die Tötung von Soleimani befahl. Ein illegaler Akt, mit dem er sich später brüstete. Angesichts des eklatanten Scheiterns seiner Iran-Politik in den letzten vier Jahren ist Trump zweifellos frustriert, wenn nicht gar rachsüchtig.»

«NZZ am Sonntag»: Gewaltenteilung in den USA funktioniert

ZÜRICH: Der amtierende US-Präsident Donald Trump muss in seinem Kampf gegen die Wahlergebnisse Niederlagen vor Gericht einstecken. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Viel wurde darüber geschrieben, dass US-Präsident Donald Trump während seiner Amtszeit drei erzkonservative Richter an den Supreme Court berufen hat sowie 200 weitere konservative Richter an die Bundesgerichte im Land. Damit habe er die Rechtsprechung auf Jahrzehnte geprägt. Manche Kritiker sehen darin aber auch eine mögliche Gefahr für die Demokratie. Würden diese Richter ihre Urteile zunehmend nach dem Gusto der Politik fällen? Die Wahlen 2020 waren nun der erste Test für diese Unterstellung. Und sie zeigen: In den USA funktioniert die Gewaltenteilung einwandfrei. Donald Trumps Plan, die Wahlergebnisse in Zweifel zu ziehen und damit nicht etwa die Wählerstimmen als Basis für die Zuteilung der Elektoren zu nutzen, sondern Parlamentsentscheide in den Gliedstaaten, ist bisher fulminant gescheitert - an den Gerichten. (...) Bald bleibt ihm nur noch Twitter, um seine Betrugsvorwürfe kundzutun. Und das ist gut so.»

«Corriere della Sera»: Black Friday unkalkulierbares Virus-Risiko

ROM: Angesichts einer weiteren Lockerung der Corona-Regeln in Italien und der Shopping-Welle, bedingt durch den Black Friday, schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Sonntag:

«Der Black Friday, der Freitag der Rabatte, ersetzt einen Sonntag und vielleicht sogar einen Montag und einen Dienstag, was sicherlich gut für den Konsum ist, aber gleichzeitig auch ein Risiko, das sich nicht zu Genüge kalkulieren lässt, vor allem an der Front eines Krieges gegen ein sehr geschicktes Virus, das jede Lücke in unserer Verteidigung ausnutzt. Alles andere, außer den Schülern der oberen Stufen, die wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren, bleibt alles wie bisher. (...)

In Zukunft geht unserer Nation nicht so sehr durch eine Phase der Regierungsumbildung oder anderen Betrügereien von Politik und Politikern. Unsere Zukunft besteht in dem Bewusstsein, dass die dunkelste Stunde nicht zu Ende ist und dass jeder Kompromiss, jede Zweideutigkeit, jede Entscheidung, die den Schutz der Italiener vor dem feindlichen Virus nicht priorisiert, in erheblichen Konsequenzen enden wird. Wir haben uns schon einmal geirrt. Wir zahlen einen sehr hohen menschlichen aber auch wirtschaftlichen Preis. Wir wissen, dass der Virus es erneut versuchen wird. Ihm weitere Vorteile zu verschaffen und unverantwortlich zu sein, wäre ziviler Selbstmord.»