Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«El Mundo»: Trump wird auch vor Gericht nicht gewinnen

MADRID: Die liberal-konservative spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Sonntag die Wahlniederlage von US-Präsident Donald Trump:

«Joe Biden ist der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten. Er reagierte mit einer Erklärung, dass er sich «geehrt» fühle durch «die Ehre, die mir das amerikanische Volk verliehen hat». Der amtierende Präsident Donald Trump weigert sich jedoch, das Ergebnis zu akzeptieren. "Ich habe diese Wahl gewonnen, und zwar mit großem Vorsprung!«, twitterte er aus Virginia, wo er gerade Golf spielte, als die Nachricht von Bidens Sieg bekannt wurde. Einige Minuten später behauptete sein Team, Biden habe »sich selbst zum Sieger erklärt« und dabei »die Hilfe seiner Verbündeten in den Medien« erhalten. Trumps persönlicher Anwalt, Rudy Giuliani, erklärte, dass der Präsident »natürlich« nicht aufgeben werde, und Trumps Wahlteam kündigte neue rechtliche Schritte an. Aber die Chancen, dass Trump vor Gericht gewinnt, was er bei den Wahlen verloren hat, scheinen gering.»