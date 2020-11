Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Sonntagszeitung»: Islamismus ist Nährboden für Extremisten

ZÜRICH: Die Schweizer «Sonntagszeitung» kommentiert die Reaktionen auf die islamistischen Terroranschläge in Frankreich:

«Die meisten Muslime sind keine Islamisten, und die meisten Islamisten wiederum sind keine Terroristen. Wenn aber ein Terrorist wie in Nizza im Namen des Islams Kehlen durchschneidet, ist es immer ein Islamist. Weil die Ideologie des Islamismus den Nährboden für den Terror der Al-Kaida, den Islamischen Staat und andere Extremistengruppen bildet, sollten sich friedfertige Islamisten gut überlegen, wie sie auf die jüngsten Enthauptungen in Frankreich reagieren.

Genauso wie man sich über Mohammed oder Jesus lustig machen darf, kann man Karikaturen des Propheten öffentlich verurteilen oder zum Boykott französischer Produkte aufrufen. Wer das aber tut, ohne zugleich Mitgefühl für den enthaupteten französischen Lehrer Samuel Paty oder die in Nizza bestialisch ermordeten Kirchgänger auszudrücken, nimmt die Terroristen stillschweigend in Schutz.»

«NZZ am Sonntag»: Macron war lange zu zögerlich beim radikalen Islam

ZÜRICH: Zur Rolle von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei der Bekämpfung des radikalen Islamismus schreibt die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Dass sich dort, wo der Staat versagt hat, der radikale Islam ausbreitet, hat auch Macron erkannt. Er weiß, dass es Quartiere gibt, in denen die religiösen Gesetze mehr gelten als die Gesetze der Republik. Von einer «Gegengesellschaft» sprach der Präsident in seiner Rede zur Bekämpfung des Islamismus Anfang Oktober. Macron analysierte damals richtig. Doch seine Ausführungen kamen zu spät.

So entschlossen Macron nun in der Verteidigung der Meinungsfreiheit wirkt, so zögerlich war er jahrelang, wenn es um die Bekämpfung des radikalen Islams ging. Der Tatendrang, den er bei seinen Wirtschaftsreformen oder auf der europäischen Bühne zeigt, scheint ihn beim Problem des Islamismus zu verlassen. (...)

Macron füllt die Rolle des Beschützers, den sich viele seiner Landsleute in diesen Tagen wünschen, nicht mehr aus. Sie leben in der ständigen Angst, überall und jederzeit Opfer eines islamistischen Attentäters werden zu können. Und diese Angst kann ihnen ihr Präsident nicht nehmen.»