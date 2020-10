Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Sonntagszeitung»: Unentschiedene Wähler könnten den Ausschlag geben

ZÜRICH: Die Schweizer «Sonntagszeitung» beschäftigt sich mit den noch unschlüssigen US-Wählern:

«Donald Trump oder Joe Biden - da kann doch niemand mehr unschlüssig sein! Schon 45 Monate ist Trump US-Präsident, und gar 47 Jahre waltet Ex-Vizepräsident Biden in Washington. Somit sollte allen klar sein, wen sie im Weißen Haus haben wollen. Zwei bis zehn Prozent der Wahlberechtigten zaudern aber weiterhin, trotz Monaten einer erbittert geführten politischen Schlacht. (...) Sie wollen es genauer wissen, sie sind offen für Informationen, sie rechnen damit, ihre Haltung zu revidieren. (...) In der laufenden Wahlrunde werden die heute noch Unentschiedenen, je nachdem wie sie sich entscheiden, am Ende womöglich den Ausschlag geben.»

«Sunday Times»: Biden würde enger mit Europa zusammenarbeiten

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» beschäftigt sich mit möglichen Folgen eines Wahlsiegs von Joe Biden für das Verhältnis zwischen den USA und China:

«In der amerikanischen Politik sind nicht viele Themen übrig geblieben, die von beiden Parteien getragen werden. Aber eines davon besteht in der Betrachtung Chinas als Gegner. Tatsächlich wird dies ein bleibendes Vermächtnis der Präsidentschaft Donald Trumps sein: seine resolute Streitlust, die dazu beigetragen hat, Amerikas Einstellung von der Kooperation zur Konkurrenz mit China zu drängen. Was wird also geschehen, wenn Trump die Wahl in der nächsten Woche verliert, wie die meisten Umfragen vorhersagen? Wie wird eine mögliche Biden-Administration an das Thema herangehen? (...)

Ein zentraler Aspekt der China-Politik einer Biden-Regierung würde darin bestehen, enger mit den europäischen Verbündeten zusammenzuarbeiten. Falls Biden gewinnt, soll es 2021 einen Gipfel der Demokratien der Welt geben. (...) Der Handelskrieg, der die amerikanisch-chinesischen Beziehungen während Trumps erster Amtszeit dominiert hat, dürfte sehr viel anders angegangen werden, sollte Biden gewinnen. Man würde sich weniger auf Zölle und mehr auf moderne Handelsabkommen zwischen westlichen Ländern konzentrieren.»

«NZZ am Sonntag»: In Berg-Karabach drohen Massaker an Zivilbevölkerung

ZÜRICH: Zum Konflikt um Berg-Karabach schreibt die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Europa steuert sehenden Auges in ein weiteres Gewaltverbrechen. Dieses Mal im Kaukasus, an Europas geografischer Grenze im Osten. Gelingt der Armee Aserbaidschans die Rückeroberung der Enklave Nagorni Karabach, wird es ethnische Säuberungen geben. Kreist die Armee die Bergregion ein, sitzen möglicherweise 60000 armenische Bewohner in der Falle. Man muss nicht erst auf die Kriege im früheren Jugoslawien verweisen, um zu erklären, was dann geschieht. Denn bereits im ersten Karabach-Krieg Anfang der neunziger Jahre sind Massaker an der Zivilbevölkerung geschehen - damals auch vielfach an den Aserbaidschanern. (...)

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Karabach-Konflikt als kolossales Versagen der Diplomatie in die Geschichtsbücher eingehen wird. 26 Jahre internationale Verhandlung und am Ende doch nur ein neuer Krieg. Die USA sind einflusslos geworden in der Region, Russland ist bemerkenswert ineffektiv. Um Massaker noch zu verhindern, müsste die EU nun schon sehr viel Druck auf Baku ausüben.»