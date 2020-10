Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«NZZ am Sonntag»: Keine Schadenfreude über Trumps Erkrankung

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Covid-19-Erkrankung von US-Präsident Donald Trump:

«Ausgerechnet Trump steckt sich an, der Präsident, der die Gefahr von Corona lange bewusst vor der amerikanischen Öffentlichkeit verheimlichte, der Mann, der sich bis zum Schluss weigerte, an den meisten öffentlichen Auftritten eine Maske zu tragen, und auch nicht davor zurückschreckte, sich über die Maske seines Kontrahenten Joe Biden lustig zu machen. (...)

Trotz allem ist Schadenfreude gerade jetzt fehl am Platz. Wie sagte Michelle Obama einst so treffend: «When they go low, we go high» (frei übersetzt: Wenn die anderen sich im Ton vergreifen, antworten wir mit Anstand und Stil). Trump ist kein Vorbild, deshalb sollte man ihn auch nicht nachahmen. Die Demokraten sollten jetzt alles daransetzen, Trump an der Urne zu schlagen. Insbesondere mit einer besseren Gesundheitspolitik. Dafür haben sie gerade gute Karten. Bis dahin sollten sie dem Präsidenten schnelle Genesung wünschen.»