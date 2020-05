Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 10.05.20 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

«Sunday Times»: Flugreisen müssen weiter möglich sein

LONDON: Die britische Regierung will Medienberichten zufolge Reisenden, die nach Großbritannien kommen, eine zweiwöchige Quarantäne auferlegen. Dazu meint die Londoner «Sunday Times»:

«Angesichts der neuen, wenngleich verspäteten, Vorschläge der Regierung, jeden, der in Großbritannien ankommt, zu einer 14-tägigen Quarantäne zu verpflichten, ist es schwer, an einen Kurzurlaub zu denken. Die Restriktionen für Auslandsreisen werden in den meisten Ländern das letzte sein, was gelockert wird. Airlines und Airports grübeln, ob der Flugverkehr unter Einhaltung der Abstandsregeln überhaupt machbar ist. Gemeinsam mit der Regierung müssen sie Möglichkeiten dafür finden. Andernfalls werden Auslandsreisen wie in der Ära vor den Übersee-Pauschalreisen wieder zu einer Domäne der Reichen mit ihren Privatjets und Luxusrefugien. Die Demokratisierung des Reisens war eine große Errungenschaft. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Coronavirus sie zerstört.»

«NZZ am Sonntag»: Karlsruhe stellt Europäischen Gerichtshof infrage

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank:

«Das hat der Europäischen Union gerade noch gefehlt: Inmitten der Pandemie und eines historischen Konjunktureinbruchs kam das Urteil des deutschen Verfassungsgerichts gegen den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Die Karlsruher Richter haben die Luxemburger Richter herausgefordert.

Gestritten wird über die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank, was den Euro und die Zukunft der Währungsunion belastet. Noch weitgehender sind die Folgen für die EU insgesamt. Wenn ihr größtes Mitglied die gerichtliche Instanz der Union infrage stellt, sind den Widersachern europäischer Grundrechte Tür und Tor geöffnet. Dann wird auch das ungarische oder das polnische Höchstgericht ein Urteil des EuGH über die zunehmende Aushebelung des Rechtsstaats in ihren Ländern für willkürlich erklären und auf die Deutschen verweisen. Wer aber hat das Sagen bei der Auslegung des Rechts in einer Union gleicher Mitgliedsstaaten? Die Antwort ist klar: der EuGH.»