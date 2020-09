Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Sunday Times»: Trump geht es allein um sich selbst

LONDON: Zum Wahlkampf in den USA heißt es in der Londoner Sonntagszeitung «The Sunday Times»:

«Obwohl Donald Trump die politische Lüge auf bühnenreifes Niveau gehoben hat, glauben ihm Millionen von Amerikanern - vor allem jene, die gern über die größten Sammlungen von Schusswaffen verfügen. In den vergangenen Monaten hat Trump in Interviews und auf Twitter behauptet, dass die kommenden Präsidentschaftswahlen durch das, was er als «Stimmabgabe per Post» bezeichnet, zu seinen Ungunsten gefälscht werden und dass er sich deshalb nicht verpflichten wird, das Ergebnis zu akzeptieren. (...)

Seine Behauptungen über Wahlfälschung durch seine Gegner sind nicht durch den Wunsch motiviert, mit allen Mitteln an der Macht zu bleiben, sondern durch seine Urangst davor, als Verlierer dazustehen. Sein Narzissmus, sein ganzes Wesen verlangen, dass er sich selbst dann als Sieger ausgeben kann, wenn er das Weiße Haus verlassen muss. Es geht einzig und allein um ihn, überhaupt nicht um Politik.

Es war dumm von seinem Gegner Joe Biden, zu sagen, dass das Militär Trump schleunigst aus dem Weißen Haus eskortieren wird, sollte er sich weigern, das Ergebnis zu akzeptieren. Wenn man will, dass eine möglichst große Zahl der paranoideren unter Trumps Anhängern wegen eines vermeintlichen Staatsstreichs gegen den wahren Willen des amerikanischen Volkes zu den Waffen greift, dann wäre dies der richtige Weg.»

«Sonntagszeitung»: Erdgasstreit zwischen uralten Gegnern

ZÜRICH: Die Zürcher «Sonntagszeitung» kommentiert den Erdgasstreit zwischen der Türkei und Griechenland:

«Griechenland und die Türkei sind uralte Gegner, worüber auch die gemeinsame Mitgliedschaft in der Nato nie hat hinwegtäuschen können. Es gibt keine ältere Front in der Weltgeschichte als das Ägäische Meer. Dieser Tage feiert Griechenland 2500 Jahre Salamis, eine Schlacht, die - das ist nicht übertrieben - wohl zu den wichtigsten der europäischen Geschichte zählt. Ohne Salamis gäbe es gar kein Europa. Hier verteidigten im Jahr 480 vor Christus die zahlenmäßig hoffnungslos unterlegenen Griechen ihre Heimat gegen eine persische Invasion aus dem Osten. (...)

Griechenland ist seit Jahrtausenden ein Frontstaat des Westens, und man weiß das in Athen, was man auch ausnützt, wenn man wieder einmal finanziell über die Stränge geschlagen hat. Was der Westen, zuerst die Amerikaner, dann die Deutschen den Griechen an Geld überwiesen haben, will kein Steuerzahler wissen, solange ihm seine Nerven etwas bedeuten. Und doch schlagen wir uns immer auf die Seite der Griechen - Christen, die ältesten Europäer, die korruptesten Charmeure. Oder wer mag Erdogan?»

«NZZ am Sonntag»: Erdogan versteht nur die Sprache der Härte

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert den Erdgasstreit zwischen der Türkei und Griechenland:

«Es wäre ja nicht das erste Mal, dass die vermeintlich schwächeren Griechen von den größeren Mächten fallengelassen werden. Heiko Maas, der deutsche Außenminister, posiert als Vermittler zwischen Athen und Ankara. Dabei wäre es sein Job, das EU-Mitglied Griechenland vor den militärischen Drohungen des Drittstaats Türkei in Schutz zu nehmen. Charles Michel, der EU-Rats-Präsident, drängt auf eine Mittelmeerkonferenz, um Fragen von Seegrenzen, Migration und Ausbeutung vermuteter Bodenschätze zu bereden. Dabei wäre es an Brüssel, den seit Monaten angekündigten Sanktionen gegen die Türkei endlich Taten folgen zu lassen. Der einzige Lichtblick in diesem trüben Tableau ist Frankreich. Es steht Griechenland und Zypern mit seiner Marine bei. Denn wie alle Autokraten versteht Erdogan nur die Sprache der Härte.»