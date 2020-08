Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Observer»: Biden muss Trumps Schwächen in Sieg verwandeln

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert den Präsidentschaftswahlkampf in den USA:

«In einer für ihn typischen bombastischen und verlogenen Dankesrede auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner suggerierte Donald Trump, dass er keineswegs für das immer größer werdende «amerikanische Gemetzel» verantwortlich sei, das er in seiner Antrittsrede 2017 zu stoppen versprochen hatte. Fast 200.000 Menschen am Coronavirus gestorben? Vergiss es. Zunehmende Spaltung zwischen ethnischen Gruppen und Polizeibrutalität? Alles die Schuld der Demokraten. Millionen von Menschen, die ihre Jobs verlieren? Lasst uns lieber darüber reden, was für einen großartigen Job ich mache!

Es ist Joe Bidens Aufgabe, diese Schwachstellen Trumps - sein chronisches Lügen, seine zahllosen Fälle von politischem Versagen und seine Nutzung von Angst und Hass als politische Waffe - in eine Gewinnmarge zu verwandeln. Trump will, dass sich die Wahl um eine angebliche Bedrohung der amerikanischen Lebensart durch die Demokraten dreht. Biden will, dass sie zum Referendum über Trump wird. Obwohl das Rennen immer enger wird, legen Umfragen nahe, dass der Demokrat eine echte Chance hat.»

«Sonntagszeitung»: Auseinandersetzungen werden härter

ZÜRICH: Die Zürcher «Sonntagszeitung» kommentiert die Demonstrationen gegen staatliche Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung:

«Die Auseinandersetzungen um die richtige Politik in der Pandemie werden härter. Die Emotionen gehen hoch. Da hilft es nicht, wenn die Behörden mit fadenscheinigen Argumenten die Grundrechte einschränken, bloß weil das Anliegen politisch unerwünscht ist. Auf der anderen Seite kann man aber Rücksicht verlangen. Das fahrlässige Inkaufnehmen der Ansteckung anderer ist kein Freiheitsrecht. Die Kritiker der Corona-Massnahmen haben mit der Betonung der Eigenverantwortung ein starkes Argument. Aber zur Verantwortung gehört, beim eigenen Handeln auch die Risiken anderer zu berücksichtigen.»

«NZZ am Sonntag»: Trump ist zurück im Rennen um die Präsidentschaft

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert den US-Wahlkampf:

«Es war eine Woche ganz nach dem Geschmack von US-Präsident Donald Trump. An der viertägigen, perfekt inszenierten Convention huldigten ihm seine Republikaner für erreichte und imaginierte Leistungen. Trump stand jeden Abend auf der Bühne und genoss die Lobpreisung. Kaum ein Wort über die 186.000 amerikanischen Covid-19-Toten, kaum ein Wort über die Wirtschaftskrise. Zur selben Zeit arteten im Städtchen Kenosha in Wisconsin die Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt aus. (...)

Die Ausschreitungen kommen Trump gerade recht. Nun kann er erneut argumentieren, dass demokratisch geführte Städte wie Kenosha unfähig seien, für die Sicherheit ihrer Bürger zu sorgen, und dass nur er Ruhe und Ordnung sicherstellen könne. Damit zielt er auf die Stimmen von beunruhigten Weißen in Vorstädten, die in der Corona-Krise an ihm zu zweifeln begannen, sich nun aber vor möglichen Unruhen fürchten. Je mehr Städte brennen, desto sicherer sind Donald Trump diese Stimmen und der Wahlsieg.»