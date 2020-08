Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Abschreckung von Flüchtlingen funktioniert nicht

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kritisiert die Flüchtlingspolitik Großbritanniens und der EU:

«Absperrungen in Calais, Patrouillen im Mittelmeer, beschämende Abmachungen mit gescheiterten Staaten und Diktatoren wie in Libyen und dem Sudan, um verzweifelte Menschen fernzuhalten - das waren in den zurückliegenden Jahren die bestimmenden Eigenschaften des britischen und europäischen Herangehens bei dem Versuch, das Problem verschwinden zu lassen, egal, was der moralische Preis dafür ist.

Doch wie humanitäre Organisationen seit langem gewarnt haben, funktioniert Abschreckung nicht; verzweifelte Menschen werden immer versuchen, Meere zu überqueren, wie gefährlich die Reise auch sein mag. (...)

Asylsuchende, die Großbritannien erreichen, sind menschliche Wesen, die undenkbares Leid durchgemacht haben, um hierher zu kommen. Sie verdienen es, mit Mitgefühl und Würde behandelt zu werden. Wir können noch so oft Entsetzen über die Grausamkeiten äußern, die sich in Ländern wie Syrien, Libyen und dem Sudan abspielen. Solange wir eine Regierung haben, die Asylsuchende wie politische Schachfiguren behandelt, geht es nicht bloß darum, dass wir wegschauen, sondern dass wir mitschuldig an ihrem Leid sind.»

«NZZ am Sonntag»: Furcht vor Umsturz ist groß

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert den Umgang Russlands mit politischen Gegnern:

«In den bisher zwei Jahrzehnten Herrschaft des russischen Präsidenten Wladimir Putin sind immer wieder Mordanschläge auf Regimegegner verübt worden: auf Agenten wie Alexander Litwinenko oder Sergej Skripal, auf Journalisten wie Anna Politkowskaja oder auf Oppositionspolitiker wie den früheren Regierungschef Boris Nemzow. Alle diese Gegner stellten schwerlich eine unmittelbare Bedrohung für den Kremlherren dar. Dennoch muss die Furcht des russischen Regimes vor dem Umsturz so groß sein, dass Gegner regelmässig beseitigt und die Spuren der Tat verwischt werden. Das Wissen um eine ewige Wahrheit hält die Paranoia in Putins Reich wach: Jede Zwangsherrschaft kommt einmal an ihr Ende. Putin und seine Mitläufer sehen dies heute im benachbarten Weißrussland. Dort wankt die Diktatur des Alexander Lukaschenko.»