Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Sunday Times»: Charles III. muss Wogen glätten

LONDON: Zu König Charles III. heißt es in der Londoner «Sunday Times»:

«Charles hat in der Vergangenheit manchmal ein schlechtes Urteilsvermögen bewiesen, indem er unangemessene Kommentare zu Themen abgab, die von der Architektur bis zur Kriegsführung reichten, und indem er Spenden für seine Wohltätigkeitsorganisationen von Personen annahm, die zweifelhafte Motive zu haben schienen. Seitdem er im Alter von 74 Jahren König geworden ist, hat er gezeigt, dass er seine größere Rolle zu würdigen weiß, indem er in der Öffentlichkeit souverän auftrat und unter anderem eine Rede vor dem Bundestag in fließendem Deutsch hielt.

Auch die Windsors mussten mit innerfamiliären Konflikten fertig werden. Der bittere Weggang von Prinz Harry und Meghan und die Ächtung von Prinz Andrew nach einer Reihe von Skandalen haben der Institution ebenso geschadet wie 1996 die Scheidung von Charles und Diana. Charles III. muss nicht nur versuchen, die Wogen in einer Nation zu glätten, die von einer Krise der Lebenshaltungskosten geplagt wird (...), sondern auch die Neigung der sich bekriegenden Fraktionen der königlichen Familie eindämmen, weiteren Schaden anzurichten.»

«Sonntagszeitung»: Verstaubtes Verständnis von Neutralität

ZÜRICH: Die Schweizer «Sonntagszeitung» kommentiert die aus ihrer Sicht widersprüchlichen Schweizer Regeln für Waffenexporte:

«Das Regelwerk erlaubt es zwar nicht, dass bereits hergestellte Munition, die seit Jahrzehnten in deutschen Kellern vor sich hin mottet, an die Ukraine weiterverkauft werden kann. Es erlaubt aber gleichzeitig, dass in der Schweiz entwickelte Hightech-Kanonen in Italien hergestellt werden dürfen, um danach in der Ukraine zum Einsatz zu kommen.

Der Gesetzesdschungel zeigt unfreiwillig, dass die Schweiz lieber keine Position bezieht. Rüstungsgeschäfte sollen zwar abgewickelt werden können. Eine Haltung bei Konflikten einnehmen - das möchte man aber lieber nicht.

Auch wenn es unbequem ist, muss die Schweiz bei einem Krieg, wie dem in der Ukraine, eine klare Haltung einnehmen. Dafür braucht es eine ernst zu nehmende Debatte. Und am Ende kommt man nicht daran vorbei, eine Position zu beziehen, die auch mit dem internationalen Völkerrecht kompatibel ist. Nur so wird die Schweiz als Partner in der internationalen Staatengemeinschaft ernst genommen. Doch lieber versteckt sich die Schweiz - allen voran der Bundesrat (die Regierung der Schweiz) - hinter einem verstaubten Verständnis von Neutralität. Das ist bequemer und einfacher, als klar Position zu beziehen.»