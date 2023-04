Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 30.04.23 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

«Público»: Die freie Welt braucht die USA auch weiterhin

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Sonntag die Bedeutung der USA angesichts der Verschiebung internationaler Kräfteverhältnisse:

«Die USA besaßen nach dem Kalten Krieg eine konkurrenzlose Hegemonie, als sich China noch in der Phase des «friedlichen Aufstiegs» befand, Russland in einem internen Kampf um seine Zukunft und die Ambitionen der BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China) gerade erst keimten. Auch heute bleibt Amerika das mächtigste Land der Welt, aber seine Vormachtstellung ist nicht mehr unangefochten. China fordert die USA auf allen Ebenen heraus. Russland bleibt eine «riesige Tankstelle», kann zwar nicht einmal die Ukraine bezwingen, verfügt immer noch über ein Arsenal an Atomwaffen, das dem der USA ebenbürtig ist. Indien und Brasilien wollen ihren globalen Einfluss ausweiten.

Europa versucht, seinen Platz zu finden, etwas Autonomie zu erlangen, wenn auch ohne großen Erfolg - es hängt zu sehr vom amerikanischen Schutz ab. Die russische Aggression gegen die Ukraine beweist es jeden Tag. Dieses Dilemma betrifft nicht nur Europa. So war Südkoreas Präsident vor allem deshalb hochzufrieden mit seinem Besuch in den USA, weil Washington die atomare Abschreckung für sein Land gegen Nordkoreas ständige Drohungen verstärken will.»

«The Independent»: Brexit hat Briten ärmer gemacht

LONDON: Zu den Folgen des Brexits für den britischen Arbeitsmarkt meint der Londoner «Independent» am Sonntag:

«Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir die Auswirkungen des EU-Austritts abschätzen können, aber die Vorstellung, dass die Schließung unseres Arbeitsmarktes für EU-Arbeitnehmer automatisch die Löhne für gering qualifizierte britische Arbeitnehmer in die Höhe treiben würde, war immer zu simpel. Vielmehr war es stets wahrscheinlicher, dass die Wirtschaftssektoren, die auf Niedriglohnarbeit angewiesen sind, schrumpfen würden (...).

Wie es aussieht, war die Vorstellung, dass der Brexit auf magische Weise eine Hochlohnwirtschaft mit größerer Gleichheit hervorbringen würde, eine dieser Abkürzungen ins Nirgendwo, die zusammen mit der Idee von einer Abwertung als schnellem Weg zu einer wettbewerbsfähigeren Wirtschaft zu den Akten gelegt werden sollte. Letztlich gibt es keine Abkürzung zu höheren Löhnen. Bessere Ausbildung, mehr Arbeits- und Dienstleistungskultur, mehr Wettbewerb, mehr Innovation und ein besserer Zugang zu größeren Märkten sind die einzigen Wege, die uns allen zu mehr Wohlstand verhelfen. Und zumindest in Bezug auf letzteres hat uns der Brexit definitiv ärmer gemacht.»

«NZZ am Sonntag»: Prinz Harrys Fehde überschattet Krönung des Königs

ZÜRICH: Zur Krönung von Charles III. meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Das Timing ist wenig günstig. Siebzig Jahre nach der historischen Krönung von Elizabeth II., die an Erhabenheit nicht zu überbieten war, geht am kommenden Samstag die Krönung von König Charles III. über die Bühne. Alles im Land soll sich derzeit um die glänzende Monarchie drehen, den neuen König und seine Königin, die nun ganz offiziell den Titel «Queen Camilla» trägt. Doch ausgerechnet jetzt geht Prinz Harrys Fehde mit dem Boulevard weiter. Er trägt sie vor Gericht aus, und er zieht nun auch die royale Familie mit hinein, indem er sie beschuldigt, mit den Boulevardblättern im Geheimen zu paktieren. Erhaben wirkt das nicht. Ob die Krone und die goldene Kutsche nächste Woche daran etwas ändern, ist zu bezweifeln.»