Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«NZZ am Sonntag»: Korrespondenten in Russland sind Putin ausgeliefert

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert den Umgang der russischen Behörden mit ausländischen Korrespondenten:

«Das Regime von Wladimir Putin braucht ausländische Berichterstatter. Das nimmt sich nur auf den ersten Blick sonderbar aus. Doch die Überlegung des Kremls ist klar: Ausländische Journalisten sollen mit ihren Beiträgen aus Russland die Bürger im Westen verunsichern, Angst erzeugen wegen einer denkbaren Ausweitung des Ukraine-Kriegs auf Europa und Illusionen begraben über einen Machtwechsel im Land - weg von Putin, hin zu einem neuen, gesprächsbereiten Führer. Der russische Präsident sitzt fest im Sattel, der Krieg gegen die Ukraine wird bis zum Sieg fortgeführt. Das ist die Linie. Wer zu weit davon abweicht, riskiert die Ausweisung, wird mit Gefängnis bedroht oder wie Evan Gershkovich, der Reporter des «Wall Street Journal» in Moskau, tatsächlich verhaftet und der Spionage angeklagt.

Weitere Journalisten werden wie Gershkovich im Glaskäfig eines russischen Gerichtssaals enden, so ist zu befürchten. Erst sind wohl die angelsächsischen Korrespondenten an der Reihe, dann die deutschen. Denn Putins Regime braucht auch ausländische Gefangene. Sie sind das Faustpfand, um russische Agenten freizupressen oder andere für die russische Führung nützliche Figuren wie zuletzt den Waffenhändler Victor Bout. Wer heute in Moskau bleibt, wird zum Spielball in Putins Hand.»