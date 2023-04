Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: China sollte Druck auf Kim Jong Un ausüben

LONDON: Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge eine neuartige Interkontinentalrakete getestet. Dazu meint die britische Sonntagszeitung «The Observer»:

«Zusätzliche, unilaterale Sanktionen einzelner Staaten sind möglicherweise die einzige Option, da China - unterstützt von Russland - ein härteres kollektives Vorgehen des UN-Sicherheitsrats blockiert hat. Und es ist China, an das sich die Welt jetzt wenden sollte, um wirksamen Druck auszuüben. Kim Jong Un ist keine Marionette, aber er ist in einzigartiger Weise auf Peking angewiesen. Eine unkontrollierte Weiterverbreitung von Atomwaffen - und ein Atomkrieg - liegen nicht in Chinas Interesse.

Präsident Xi Jinping will China an die Spitze einer neuen Weltordnung stellen. Vor kurzem hat er ein «Friedensabkommen» zwischen den langjährigen Feinden Iran und Saudi-Arabien ausgehandelt. Doch es gibt noch ein anderes Problem, das für China viel näher liegt. Wenn Xi es mit der globalen Führungsrolle ernst ist, sollte er dies durch die Beendigung der verfahrenen Situation auf der koreanischen Halbinsel unter Beweis stellen.»

«La Stampa»: Die Zeit wird zeigen, wer bei der Atomkraft recht hatte

TURIN: Die italienische Tageszeitung «La Stampa» schreibt zum vollzogenen Atomausstieg Deutschlands:

«Deutschland verabschiedet sich von der Atomkraft. Kurz vor Mitternacht wurden gestern die drei letzten Reaktoren abgeschaltet. 62 Jahre nach der Inbetriebnahme des ersten Kraftwerks hat Berlin den Ausstieg aus der Kernenergie bestätigt, die entscheidend war, um dem Land den Titel der Industrie-Lokomotive Europas zu sichern. Ein Ereignis, das begleitet wurde von Demonstrationen für die Entscheidung, aber auch von Protesten und großen Zweifeln, wie der Energienotstand infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine bewältigt werden soll. Die Zeit wird zeigen, wer recht hat.»

«NZZ am Sonntag»: Supermacht USA muss Geheimnisschutz verbessern

ZÜRICH: Zum Datenleck im Pentagon meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Wieder erschüttert ein Datenleck die Vereinigten Staaten. Diesmal steht jedoch nicht ein genuiner Whistleblower wie Chelsea Manning oder Edward Snowden im Fokus. Diesmal ging es nicht darum, der Welt die Wahrheit über den Irak-Krieg oder den amerikanischen Überwachungsstaat zu verraten. Diesmal handelte ein leichtsinniger junger IT-Fachmann der amerikanischen Nationalgarde, der mit seinen Insiderinformationen über den Ukraine-Krieg Teenager in einer Gamer-Chat-Gruppe beeindrucken wollte.

Der Fall zeigt jedoch noch stärker als die beiden vorherigen, worin heute das Problem mit den Lecks liegt. Die Digitalisierung von Daten macht es schwierig, Informationen geheim zu halten, zudem ist es ein Leichtes, diese zu verbreiten - willentlich oder unwillentlich. (...) Das erschwert die Arbeit von Geheimdiensten massiv. Der US-Sicherheitsapparat hat sich dieser neuen Realität aber noch nicht gestellt, wie der jüngste Skandal zeigt. Klar, die Gefahr eines Verrats wird man nie ganz bannen können. Aber ihren Umgang mit geheimen Dokumenten muss die Supermacht USA schnell neu handhaben.»