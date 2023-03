Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«NZZ am Sonntag»: Tiktok-Streit gehört zum kalten Krieg der Großmächte

ZÜRICH: Zur Debatte in den USA um ein Verbot von Tiktok meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Der Fall Tiktok ist ein weiteres Kapitel im kalten Krieg zwischen den beiden Großmächten. Die USA versuchen dabei, die Chinesen aus Sicherheitsgründen von technologischem und militärischem Know-how abzukoppeln. Die Chinesen dagegen argumentieren, Amerika befinde sich im Niedergang und versuche bloß, den Aufstieg Chinas zu verhindern. Recht haben wohl beide, ein bisschen. Dass die Amerikaner nun aber ausgerechnet Tiktok den Garaus machen wollen, ist etwas peinlich. Handelt es sich doch um eine Plattform der freien Rede, der Unterhaltung, des Frohsinns - sehr amerikanische Dinge. Wir Europäer mögen schmunzeln über die Debatte, doch sie wird auch uns einholen. Nutzerdaten sind wertvoll, ebenso wie 5G-Netze oder Halbleiter. Auch Biotech-Produkte oder Quantencomputing könnten dereinst auf eine schwarze Liste für China kommen. Europa wird sich entscheiden müssen, wo es steht.»

«The Observer»: Macron ist zum Blitzableiter geworden

LONDON: Die Londoner Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert die Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich:

«Es wird behauptet, dass eine sich immer wieder selbst erneuernde technokratische Elite, für die Präsident Emmanuel Macron das Paradebeispiel ist, nicht begreift, wie der französische Gesellschaftsvertrag funktioniert: Akzeptanz hoher Steuern und allgegenwärtiger staatlicher Regulierung im Gegenzug für eine kostenlose Gesundheitsversorgung, kostenlose Bildung, eine 35-Stunden-Woche, frühe Verrentung - und anständige Renten.

Es herrscht Wut über einen Mangel an gut bezahlten Jobs und wirtschaftlicher Sicherheit in einem post-industriellen Zeitalter. Wut über die relative Machtlosigkeit in einer Welt, die Frankreich einst stolz dominierte. Wut über die Verschiebung kultureller Konturen, über die Fragmentierung der nationalen Identität. (...) Macron ist zu einem Blitzableiter für ein aufgebrachtes Volk geworden, was in gewisser Weise zu seinen Aufgaben gehört. Es wird diesmal keine Revolution und keine Guillotine geben. Doch selbst wenn die Proteste irgendwann abklingen werden, die zugrunde liegende Unzufriedenheit wird bleiben.»