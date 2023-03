Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Europa braucht gemeinsame Migrationspolitik

LONDON: Die Londoner Sonntagszeitung «The Observer» plädiert für einen gesamteuropäischen Ansatz in der Migrationspolitik:

«Der politische Schaden, der Europa durch das Versagen bei der Steuerung der Migration zugefügt wurde, ist enorm. Italiens neue ultrarechte Koalition kam aufgrund der Ängste in der Öffentlichkeit vor einem unkontrollierten Zustrom von Flüchtlingen an die Macht. In Frankreich und Deutschland ist ein ähnlicher Anstieg der Unterstützung für fremdenfeindliche Parteien zu verzeichnen. (...)

Großbritannien sollte eng mit der EU zusammenarbeiten, um zusätzliche sichere und legale Wege für Asylbewerber und ein kooperatives Rückführungssystem zu schaffen, wie es der Labour-Vorsitzende Keir Starmer gefordert hat. Ein gesamteuropäischer Ansatz, in Abstimmung mit den UN-Organisationen, der eine Aufstockung der Budgets für die Auslandshilfe, eine verbesserte Konfliktlösung und ein Ende der Schikanierung von Flüchtlingen (durch Staaten wie auch durch kriminelle Banden) beinhaltet, ist der einzig vernünftige und humane Weg, um ein globales Problem anzugehen, das kein einzelnes Land im Alleingang zu lösen vermag.»

«NZZ am Sonntag»: Schweizer Abseitsstehen im Ukraine-Krieg beschämend

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert das Nein der Schweiz zu Waffenlieferungen an die Ukraine:

«Die Ukraine erlebte diese Woche einen der massivsten Raketenangriffe seit langem: Zivilisten wurden im Schlaf von todbringenden russischen Raketen überrascht. (...) Während neutrale Länder wie Schweden die Ukraine direkt mit Waffen unterstützen, werden in der Schweiz Stimmen à la Sahra Wagenknecht lauter: Nur keine Waffen in die Ukraine, dann gibt es schon irgendwie Frieden. Zu sehen war das diese Woche im Parlament, wo eine Lockerung der Rüstungsexporte an solchen Argumenten und an politischem Gezänk scheiterte. Das Abseitsstehen der Schweiz bei der Unterstützung der Ukraine ist um ein beschämendes Kapitel reicher geworden.»