Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 05.03.23 | Aktualisiert um: 15:05 | Überblick

«The Observer»: Asylanträge müssen schneller bearbeitet werden

LONDON: Die Londoner Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert das umstrittene Vorhaben der britischen Regierung, Asylsuchende verschiedener Herkunft in das ostafrikanischen Land Ruanda abzuschieben:

«Das ist wohl die ultimative Umgehung der moralischen Verantwortung eines Landes gegenüber Flüchtlingen: ein anderes Land dafür zu bezahlen, dass sie stattdessen sein Problem werden. Es gibt kaum Grund zu der Annahme, dass dieser grausame Plan etwas anderes bewirken wird, als die Regierung auf Kosten von schutzbedürftigen Flüchtlingen, die einen berechtigten Anspruch auf Asyl haben, stark aussehen zu lassen. (...)

Die größten Probleme im Asylsystem sind nach wie vor die enormen Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anträgen - unglaubliche 83 Prozent der seit 2018 gestellten Asylanträge warten immer noch auf eine Entscheidung. Hinzu kommt die Tatsache, dass manchmal hochqualifizierte Asylbewerber gezwungen sind, während der Jahre, die sie in der Schwebe verbringen, von staatlichen Almosen von weniger als 6,50 Pfund (7,36 Euro) pro Tag zu leben, anstatt arbeiten zu dürfen und Steuern zu zahlen. Darauf sollte die Regierung ihre Bemühungen konzentrieren, anstatt sich unethische Pläne auszudenken, die höchstwahrscheinlich nicht dazu führen werden, dass die Zahl der Menschen, die hier im Vereinigten Königreich Asyl beantragen, deutlich sinkt.»

«NZZ am Sonntag»: Flugscham hat sich aufgelöst

ZÜRICH: Fluggesellschaften verbuchen seit dem Ende der Corona-Pandemie wieder hohe Gewinne. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Es ist ziemlich genau drei Jahre her, als Corona die Welt lahmlegte. Kommentatoren verkündeten die große Zäsur: mehr Nachhaltigkeit und weniger Rumgehetze, Bodenständigkeit statt Herumjetterei. Nichts davon ist eingetroffen. Die Flugscham hat sich in Kondensstreifen aufgelöst. Es wird schon fast wieder so viel geflogen wie vor der Pandemie. Die Swiss verkündete am Freitag einen Gewinn von 456 Millionen Franken. Sie hatte mit einer schwarzen Null gerechnet. Nicht einmal die Inflation kann die Passagiere bremsen: Die Ticketpreise liegen deutlich über denen von 2019. Fliegen mag zu den umweltschädlichsten Dingen gehören, die Menschen tun können. Verzichten darauf werden wir trotzdem nicht.»