Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Sunday Times»: Putin hat die Ukraine falsch eingeschätzt

LONDON: Zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine schreibt die Londoner «Sunday Times» am Sonntag:

«Der Westen hat Putins Ambitionen stets unterschätzt. In den 15 Jahren, die der Invasion der Ukraine vorausgingen, hatte der russische Präsident Georgien angegriffen, die Krim annektiert und inoffizielle Truppen zum Kampf in die Ostukraine geschickt. Im Juli 2021 veröffentlichte er einen Essay über die Ukraine, in dem er behauptete, Russland sei seiner Satelliten «beraubt» worden. Seine Absicht, ein neues russisches Imperium zu errichten, war klar, doch aufeinanderfolgende Staats- und Regierungschefs - der Nato, der USA, der EU und, ja, auch Großbritanniens - nahmen ihn nicht ernst.

Doch so wie die Welt Putin falsch einschätzte, so schätzte Putin die Ukraine falsch ein. Als im letzten Frühjahr eine endlose Kolonne russischer Panzer auf Kiew zurollte, schien es unausweichlich, dass die Stadt fallen würde. Doch die Tatsache, dass Joe Biden der Hauptstadt am vergangenen Montag einen Überraschungsbesuch abstatten konnte, zeigt eine bemerkenswerte Wahrheit: Kiew ist nach wie vor eine freie Stadt; die Ukraine ist nach wie vor ein souveräner Staat. Die Widerstandsfähigkeit des ukrainischen Volkes ist eine Inspiration, und die Welt hat sich hinter sie gestellt.»

«Sonntagszeitung»: Selbst Todfeinde mussten Frieden schließen

ZÜRICH: Zu den Aussichten auf ein Ende des Ukraine-Krieges meint die Schweizer «Sonntagszeitung»:

«Dass die Ukrainer in der Lage sein werden, die Krim zu befreien, glaubt offenbar niemand mehr. Als einzige realistische Chance wird eine Gegenoffensive gesehen, mit der es der Ukraine gelingen könnte, bei Mariupol wieder ans Meer vorzudringen, um so die Versorgung der Krim zu erschweren und Putin zu Kompromissen zu zwingen.

Es wird ein hartes Stück Realpolitik werden, das Selenskyj seinen Landsleuten schmackhaft machen muss. Ein Ausweg könnte eventuell noch sein, dass man die Bevölkerung abstimmen lässt, zu welcher Seite sie gehören will. Auf der Krim und in einem Teil des Donbass würde dies wohl zu einem prorussischen Resultat führen. Immerhin gäbe es dann einen Frieden, wenn auch einen ungerechten. Beinahe unerträglich ist, dass Wladimir Putin dies als Teilsieg für seine brutale Aggression sehen dürfte. Aber, so soll (der französische Präsident) Macron Selenskyj bei seinem Besuch in Paris gesagt haben: Selbst Todfeinde wie Frankreich und Deutschland mussten nach dem Zweiten Weltkrieg Frieden schließen.»