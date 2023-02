Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«La Repubblica»: In Kiew ein Test für Meloni

ROM: Zu der in Kürze erwarteten ersten Reise der neuen, rechtsgerichteten italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni nach Kiew schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Sonntag:

«Kiew erwartet Giorgia Meloni mit derselben Neugier, die man in Washington mit Blick auf unser Land spürt: Sind wir nach der Geburt der neuen Regierung der schwächste Partner in der Pro-Ukraine-Koalition geworden? Sowohl der Präsident in Kiew als auch die Regierung der USA sind weiter überzeugt von der Ernsthaftigkeit des Einsatzes der Ministerpräsidentin bei der politisch-militärischen Unterstützung der Ukraine. Aber die Zweifel gelten nicht ihr, sondern der Regierung, die sie führt, beziehungsweise ihrer Fähigkeit, (ihre Koalitionspartner) Matteo Salvini und Silvio Berlusconi unter Kontrolle zu halten, die beide (Russlands) Präsident Putin recht nahe stehen. Daher ist es vorhersehbar, dass Selenskyj Meloni sehr genaue Fragen zur Aufstellung Italiens stellen wird sowie zur Hypothese, dass sich diese ändern und einen Riss in der Nato schaffen könnte.»

«NZZ am Sonntag»: Das Herz der EU schlägt im Osten

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» beleuchtet die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf Nato und EU:

«Die Nato ist heute lebendiger denn je. Sie ist wieder ganz auf die Verteidigung gegen Russland konzentriert, ihre Mitglieder stocken die Rüstungsausgaben auf. Mit Schweden und Finnland erhält die Allianz zwei wichtige neue Mitglieder (sobald auch das türkische und das ungarische Parlament die Aufnahmeanträge ratifizieren).

Ähnlich verhält es sich mit der EU. Der Ukraine-Krieg hat die EU-Staaten diszipliniert und der Brüsseler Kommission einen neuen Fokus gegeben. Die Bedeutung der EU für den Zusammenhalt Europas ist vielen wieder bewusst geworden. Dass die Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten erhielt, war nur logisch. Das Herz der Union schlägt im Osten, nicht länger in Paris und Berlin.»

«The Observer»: Viele Szenarien für Ende des Ukraine-Kriegs

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert den Verlauf des Kriegs in der Ukraine:

«Dunkle Wolken hängen über diesem Kampf um Leben und Tod, der nun ins zweite Jahr geht. Die westlichen Waffen kommen weiterhin nur langsam an. Es gibt immer noch keine Kampfflugzeuge. Gleichzeitig nehmen die politischen Spannungen zu. Obwohl US-Präsident Joe Biden, der am Dienstag in Warschau den Jahrestag des Krieges begehen wird, den Löwenanteil der Waffen und der Hilfe für die Ukraine bereitgestellt hat, waren sowohl er als auch die Nato bei der Konfrontation mit Russland zu zurückhaltend. (...) Trotz des heftigen Drucks aus Osteuropa beharrt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz auf seiner vorsichtigen Haltung. Die meisten Deutschen sind inzwischen für Friedensgespräche, selbst wenn diese mit territorialen Zugeständnissen verbunden sind.

Die breitere Debatte dreht sich darum, wie dieser Krieg endet. Darüber gibt es noch keine Einigkeit. Zu den Zukunftsszenarien gehören ein ukrainischer Sieg und/oder Russlands Zusammenbruch im Stil von 1917, eine totale Niederlage der Ukraine, eine Eskalation, die zu einem direkten Nato-Russland-Konflikt in Europa führt, eine Ausweitung des Krieges auf das ganze Land oder ein eingefrorener Konflikt - faktisch eine Pattsituation - ähnlich der Situation nach Russlands Einmarsch auf der Krim und im Donbass 2014.»