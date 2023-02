Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Sunday Times»: Ukraine muss weiter unterstützt werden

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» kommentiert den Kriegsverlauf in der Ukraine:

«Während sich Russland auf eine neue Offensive vorbereitet, der sich die Ukraine mit westlicher Hilfe widersetzen wird, muss man sich darüber im Klaren sein, dass dieser Zermürbungskrieg weitergehen wird, möglicherweise für sehr lange Zeit. Trotz der Krise der Lebenshaltungskosten, zu der der Krieg maßgeblich beigetragen hat, gibt es in unserem Land kaum Anzeichen für eine Ukraine-Müdigkeit. (...)

Putins Kalkül ist - ungeachtet seiner vielen bisherigen Fehlkalkulationen - dass seine Entschlossenheit, diesen Krieg selbst bei hohen russischen Verlusten fortzusetzen, die Bereitschaft des Westens überdauern wird, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Das ist sein Schlachtplan. Er darf nicht aufgehen. Dieser Krieg ist noch lange nicht zu Ende, und wie ein Marathonlauf wird er mit Schmerzen verbunden sein, bevor die Ziellinie in Sicht ist. Aber wir müssen bis zum Ende an der Seite der Ukraine bleiben.»

«NZZ am Sonntag»: Türken entscheiden bei Wahlen über Erdogan

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» beschäftigt sich mit potenziellen politischen Folgen des Erdbebens in der Türkei und Syrien:

«Erdbeben, wie wir sie diese Woche in der Türkei und in Syrien erlebt haben, ziehen oft politische Erschütterungen nach sich. Das muss der türkische Präsident Tayyip Erdogan derzeit erfahren. Mit Naturgewalt allein kann er nicht erklären, weshalb Tausende Türken in den Trümmern umsonst um Hilfe schrien. Sein Staat war nicht vor Ort, wo man ihn brauchte. Ob Erdogan diese Krise politisch überlebt, wird sich zeigen. Die Türken werden bei den Wahlen im Mai darüber entscheiden.

Doch wird das Beben in Syrien Folgen haben? Dort wirft es ein Licht auf einen politischen Konflikt, den man fast vergessen hat. Im Rebellengebiet im Nordwesten, wo über vier Millionen Menschen leben, gibt es nicht einmal einen Staat, der mit der Hilfe überfordert wäre. Es gibt schlicht gar keinen Staat. Der Diktator Baschar al-Assad versucht, die Hilfe dorthin zu verunmöglichen. Wie während des Bürgerkrieges, als er mit der Methode «Gebt auf oder verhungert» die Gegner bekämpfte.

Nicht überall können Beben die Politik erschüttern. Leider.»