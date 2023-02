Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«NZZ am Sonntag»: Dialog zwischen Großmächten muss weitergehen

ZÜRICH: Zum mutmaßlichen Spionageballon Chinas über den USA meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Dass sich die beiden Supermächte, die um die Vorherrschaft der Welt ringen, gegenseitig ausspionieren, sollte eigentlich keine große News sein. Das gehört zum Business von Supermächten. Doch der chinesische Heliumballon über Montana sorgte für große Aufregung. Immerhin schwebte das Ungetüm in der Stratosphäre ausgerechnet über einem US-Stützpunkt für nuklear ausgerüstete Interkontinentalraketen. Vielleicht macht der Vorfall aber auch Schlagzeilen, weil wir nicht genau wissen, was China im Schilde führte. (...) Vielleicht war der Flug aber auch nur ein Versuchsballon, um zu testen, wie weit China gehen kann, ohne Folgen fürchten zu müssen?

Die Krise zeigt jedenfalls deutlich, dass die Beziehung zwischen den Großmächten einen weiteren Tiefpunkt erreicht hat; auch die erhoffte Entspannung durch einen Besuch des US-Aussenministers in Peking bleibt vorerst aus. Das ist schlecht. Der Dialog muss weitergehen. Das Verhältnis der Großmächte sollte auf eine neue Grundlage gestellt werden, damit die Spannungen um Taiwan oder das Südchinesische Meer nicht in Katastrophen ausarten.»

«The Independent»: Dialog ist besser als Megafon-Diplomatie

LONDON: Wegen des mutmaßlichen Einsatzes eines Spionageballons durch China über den USA hat US-Außenminister Antony Blinken seine Reise nach Peking abgesagt. Dazu meint die britische Zeitung «The Independent» am Sonntag:

«Es liegt nach wie vor im Interesse der USA, Chinas und der Welt, dass sich Vertreter der beiden Regierungen treffen und ihre Ansichten austauschen. Der Besuch von Antony Blinken sollte eine wichtige Gelegenheit für die USA und China sein, ein neues Gleichgewicht in den Beziehungen herzustellen, die immer noch an die offensivere Außenpolitik von Xi Jinping angepasst werden müssen.

Auf der Tagesordnung der jetzt abgesagten Reise standen Themen wie Taiwan und die damit verbundene chinesische Aggression im Südchinesischen Meer, Wladimir Putins Invasion in der Ukraine, der internationale Handel sowie die Menschenrechte in Tibet und Xinjiang. All dies sind Themen, bei denen ein offener und direkter Dialog der Megafon-Diplomatie vorzuziehen ist, bei der man sich gegenseitig aus der Ferne anschreit.»