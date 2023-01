Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Sunday Times»: Putin will Landkarte Europas neu zeichnen

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» plädiert für die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine:

«Bundeskanzler Olaf Scholz hat erklärt, Deutschland werde nur gemeinsam mit Amerika handeln. Die Regierung von Präsident Joe Biden hat zwar weitere 2,5 Milliarden Dollar an Militärhilfe für die Ukraine genehmigt - darunter Schützenpanzer vom Typ Stryker und Luftverteidigungssysteme -, doch er beharrt darauf, dass Abrams-Panzer aufgrund des Geländes und der Probleme beim Auftanken nicht für die Ukraine geeignet sind. Das Zögern der USA und die Ernennung des neuen, offenbar zurückhaltenden deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius haben die Bereitstellung von Kriegsgerät verzögert, das der Ukraine helfen könnte, die russischen Streitkräfte härter zu treffen. (...)

Großbritannien steht zu Recht weiterhin an der Spitze, wenn es darum geht, dem Gegenwind und den russischen Drohungen standzuhalten. Wir müssen den Druck auf Deutschland und Amerika aufrechterhalten, damit sie das Richtige tun und der Ukraine die benötigte Ausrüstung schicken. Es gibt keinen guten Ausgang dieses Konflikts. Das Schlimmste wäre jedoch, wenn ein verwundeter, aber trotziger Putin die Ukraine einnehmen und den nächsten Schritt in seinem wahnwitzigen Plan angehen würde, die Landkarte Europas neu zu zeichnen.»

«NZZ am Sonntag»: SPD würde «Stabilisierung» der Ukraine genügen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Haltung der SPD zum Ukraine-Krieg:

«Warum tun sich der deutsche Kanzler und weite Teile seiner sozialdemokratischen Partei so schwer mit dem Verteidigungskampf der Ukrainer? Wahrscheinlich wäre den Genossen geholfen, wenn sie endlich das Ziel des Ukraine-Krieges für sich definierten: Was sollen die Ukrainer mit den Waffen erreichen, die ihnen geliefert werden? Den Vormarsch der Russen aufhalten, die Lage an der Front stabilisieren und dann an den Verhandlungstisch gehen? Oder aber ihr Land von den Invasoren befreien, den Donbass und die Krim inbegriffen?

Olaf Scholz und seine SPD scheuen sich vor einer öffentlichen Festlegung. Doch man darf annehmen, dass sie den Ukrainern eher eine «Stabilisierung» verordnen und weniger einen umfassenden Sieg erlauben wollen. Scholz und die SPD leben im Entspannungs- und Stabilitätsdenken der siebziger und achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Schon der Freiheitskampf der Dissidenten und der Gewerkschaft Solidarnosc in Polen war den Sozialdemokraten damals lästig. Ihre «Stabilität» kommt ohne Freiheit aus. Darum braucht die ukrainische Armee aus ihrer Sicht auch keine Leopard-Panzer. Doch dies einzugestehen, ist Scholz und der SPD unmöglich.»