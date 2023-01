Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 08.01.23 | Überblick

«NZZ am Sonntag»: Scholz ist der Kanzler der Zeitlupe

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Ukraine-Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD):

«Wer gedacht hat, nach Angela Merkel, der Kanzlerin des Zögerns und Zauderns, könne unmöglich jemand kommen, der den Weltenlauf noch bedächtiger verfolgt, sieht sich getäuscht. Olaf Scholz, der Kanzler der Zeitlupe, übertrifft noch seine Vorgängerin. So wenig Initiative und Führungskraft gab es in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik noch nie. In einer Zeit des radikalen Umbruchs in Europa, wie jetzt durch Russlands Krieg gegen die Ukraine, sticht die Schwäche des Kanzlers besonders hervor.

Es sind die Polen und die Balten, die Europas Antwort auf das aggressive Russland Wladimir Putins formulieren, nicht Olaf Scholz. Es ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der den Anfang machte und die Lieferung von Panzern an die Ukraine ankündigte, nicht der deutsche Kanzler. Sieben Monate lang wehrte sich Scholz gegen die Übergabe von alten Schützenpanzern des Typs Marder. Seit Juni warteten sie, instand gesetzt, auf dem Werksgelände von Rheinmetall. Weniger ukrainische Soldaten wären gestorben, hätte sich Scholz rascher zur Lieferung entschieden. Von einer Zeitenwende hatte Scholz nach dem Kriegsausbruch gesprochen. Gewiss. Aber für diese Zeit ist er der falsche Mann.»

«The Observer»: Prinz Harry zeigt keinerlei Respekt vor dem König

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert Prinz Harrys umstrittene Autobiografie:

«Der Prinz hat den Wunsch geäußert, die Beziehung zu seinem Vater und seinem Bruder wiederherzustellen - viel Glück dabei -, aber er zeigt keinerlei Respekt vor ihren Rollen als König und Thronfolger. Wenn er andeutet, dass zwischen jetzt und der Krönung von König Charles III. im Mai «eine Menge passieren kann», ist schwer vorstellbar, dass er sich der Illusion hingibt, dass vieles davon positiv sein wird.

Kann die Monarchie mit ihrer chronischen Allergie gegen Transparenz diesen von innen kommenden Angriff überleben? Die Stimmen, die in den Medien und in der breiten Öffentlichkeit so hart daran arbeiten, die Monarchie zu schützen, verurteilen den vermeintlichen Verrat bereits scharf und unnachgiebig.

Harry und Meghan mögen glauben, dass sie angesichts der gegen sie gerichteten Meinungen, des Hasses und der Bigotterie nur noch wenig zu verlieren haben. Aber man muss wohl befürchten, dass sie sich noch keine richtigen Vorstellungen machen. Zweifellos bilden sie sich ein, Prinzessin Dianas Mission fortzusetzen, das Dysfunktionale, Archaische und Unvertretbare zu beleuchten. Aber Dianas Beispiel sollte ihnen zeigen, dass dies ein ungleicher Konflikt ist, der wahrscheinlich ein Leben lang andauern wird.»