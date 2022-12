Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Erdogan gilt in der Nato als Unruhestifter

LONDON: Die Londoner Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan:

«Einer der wenigen Bereiche, in denen Erdogan wirtschaftliche Erfolge vorweisen kann, ist der Export nach Russland. Unter Umgehung der von seinen Nato- und europäischen Verbündeten verhängten Sanktionen ist der Handel der Türkei mit Moskau seit dem Einmarsch in der Ukraine um 198 Prozent gestiegen.

Das ist einer der Gründe, warum die westlichen Regierungen Erdogans politisches Karriereende nicht bedauern würden. Er gilt innerhalb der Nato als Unruhestifter, nicht zuletzt wegen fragwürdiger Geschäfte mit Wladimir Putin. Erdogans Entscheidung, russische Boden-Luft-Raketen zu kaufen, die Nato-Flugzeuge abschießen könnten, führte zu einem dauerhaften Bruch mit den USA. (...) Seine neo-islamistische Agenda, sein Autoritarismus und die unzähligen Verstöße gegen die bürgerlichen Freiheiten kommen einem Verrat an Atatürks demokratischem, säkularem Erbe gleich.»

«Corriere della Sera»: Böses erwachen für Demokratie in Tunesien

ROM: Zur Wahl in Tunesien schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Sonntag:

«Sie träumten von der Demokratie: Sie erwachen in der «Demokratur». Sie bekamen Obamaismus eingehaucht, oui nous pouvons (Ja, wir schaffen das), und atmen stattdessen Erdoganismus, le Sultan c'est moi (der Sultan bin ich). (...) Alles ist vorbei, alles ist vergessen. Die Jasminrevolution, jene erste des Arabischen Frühlings, die als einzige einen Bürgerkrieg verhinderte, ist nach zwölf Jahren zu einer vertrockneten Blume verkommen.

Gestern wurde (k)ein neues Parlament gewählt, das niemals ein Parlament sein wird, und das einzige wirkliche Ergebnis war der von der Opposition ausgerufene Boykott: nicht einmal zehn Prozent Wahlbeteiligung - ein lautstarker Protest gegen den populistischen Präsidenten Kais Saied, der noch vor drei Jahren 70 Prozent erhielt. Von der Welt allein gelassen, durch die Krise verarmt und in Booten auf der Flucht nach Italien, haben die Menschen in Tunesien der konterrevolutionären Zweiten Republik, die der Neo-Gaullist Saied «nach einem Jahrzehnt des Chaos» gründen will, verächtlich entgegen geprustet.»

«NZZ am Sonntag»: Zeitenwende in Japans Sicherheitspolitik

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert Japans neue Sicherheitsstrategie:

«Das Wort Zeitenwende ist keine Übertreibung für das, was die japanische Regierung eben beschlossen hat. Mit ihrer neuen Sicherheitsstrategie löst sich Japan von der pazifistischen Beschränkung, die dem Land nach dem Zweiten Weltkrieg auferlegt wurde. (...)

Vor allem aber will sich das Land nicht länger mit reiner Verteidigung begnügen und sich im Übrigen auf die Schutzmacht USA verlassen. Es sollte auch Gegenschläge, etwa gegen feindliche Raketenstellungen, durchführen können.

Die Japaner haben mehrfach Grund zur Sorge um ihre Sicherheit: Nordkorea modernisiert seine Raketen mit Hochdruck und hat dieses Jahr mehrere in Richtung Japan gefeuert. China, das als größte Herausforderung bezeichnet wird, tritt im Streit um Inseln immer feindseliger auf, zum Teil im Verbund mit Russland. Bei einem Überfall auf Taiwan würde es die US-Stützpunkte auf japanischem Boden angreifen. Der Überfall auf die Ukraine ist eine Warnung für Japan: Krieg ist auch in Ostasien möglich. Das Land tut gut daran, sich für diesen Fall zu rüsten.»