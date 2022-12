Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Der reiche Norden muss für Nothilfe aufkommen

ZÜRICH: Nach UN-Angaben wird 2023 eine Rekordzahl von 339 Millionen Menschen auf Nothilfe angewiesen sein. Dazu meint die britische Sonntagszeitung «The Observer»:

«Der von Menschen verursachte Klimawandel und vermeidbare Konflikte sind die Hauptursachen. Die Überschwemmungen in Pakistan etwa waren kaum das Ergebnis normaler Wetterzyklen. (...) Auch die Dürren, die Extremhitze, die fortschreitende Wüstenbildung und die Ernteausfälle am Horn von Afrika und in den ärmeren Ländern Afrikas und Asiens sind in erster Linie auf die Erderwärmung zurückzuführen - die anfänglich durch die Länder des reichen Nordens ausgelöst wurde. Es liegt also mehr denn je in ihrer Verantwortung, den Aufruf der UN für 2023 vollständig zu finanzieren, insbesondere mit Blick auf die beim UN-Klimagipfel COP27 vereinbarten Ausgleichszahlungen für Verluste und Schäden durch den Klimawandel.»

«NZZ am Sonntag»: Xi Jinping geht ein großes Risiko ein

ZÜRICH: Zur Entwicklung der Beziehungen Chinas mit dem Westen schreibt die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Letztlich verabschieden wir uns gerade von einem Wirtschaftsmodell, das Jahrzehnte das globale Wachstum enorm vorantrieb und im Zentrum von Chinas Selbstverständnis stand. Nach den niedergeschlagenen Aufständen auf dem Tiananmen-Platz wurde in China ein neuer Sozialvertrag geschlossen: Die Kommunistische Partei versprach dem Volk Wirtschaftswachstum und Fortschritt im Austausch gegen politische Abstinenz und zementierte damit ihre Macht. Davon profitierte nicht nur China - sondern die ganze Welt.

An diesem Konstrukt rüttelt auch Xi Jinping. Seit er an der Macht ist, drängt er darauf, dass Chinas Wirtschaft autarker wird, selbstständiger. Xi will die Unabhängigkeit seines bisher gerade mit dem Westen so stark vernetzten Reiches, auch wenn dies auf Kosten des Wirtschaftswachstums geht. Damit geht er ein großes Risiko ein. Wie werden seine Mitbürger reagieren, wenn das Versprechen auf eine bessere Zukunft nicht mehr erfüllt wird?

Für den Westen stellt sich eine andere Frage: Wenn Xi die Wirtschaft nicht mehr prioritär behandelt, worauf setzt er dann? Sicherheit? Kontrolle und Repression? Nationalismus? Wird er die 1,4 Milliarden Chinesen in einen Krieg mit Taiwan ziehen?»