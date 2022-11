Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 20.11.22 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

«The Observer»: Konservative haben wirtschaftliche Eigentore geschossen

LONDON: Die Londoner Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert die wirtschaftliche Lage Großbritanniens:

«Natürlich ist Großbritannien von denselben Rezessionsfaktoren betroffen wie der Rest der Welt: die Covid-Pandemie, gefolgt von den Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine auf die weltweiten Energie- und Lebensmittelpreise. Aber es ist unehrlich, so zu tun, als seien die düsteren Wachstumsaussichten Großbritanniens nur ein Produkt globaler Schocks. Andere Länder haben sich als widerstandsfähiger erwiesen, selbst wenn man die besondere Anfälligkeit der britischen Wirtschaft berücksichtigt. Der Grund dafür sind zwölf Jahre konservativer Wirtschaftspolitik und politischer Instabilität, die das Institute for Fiscal Studies als eine Reihe von «wirtschaftlichen Eigentoren» bezeichnet hat. (...) Der von Boris Johnson vollzogene Brexit hat das Land in doppelter Hinsicht zersetzt. Er hat das Wachstumspotenzial Großbritanniens mittelfristig verringert, und das zu einem Zeitpunkt, an dem das Land sich das kaum leisten konnte.»

«NZZ am Sonntag»: Finanzplatz Schweiz ist bereits Krypto-tauglich

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» beschäftigt sich mit den Folgen des Zusammenbruchs der Kryptobörse FTX:

«Die FTX-Pleite stellt einen Wendepunkt dar: Die ersten Käufer von Bitcoin und Co. sahen in Kryptowährungen eine Alternative zum herkömmlichen Finanzsystem. Ihr libertäres Ideal war eine Welt ohne Banken und staatliche Regeln. Das tönt sympathisch, öffnete aber zwielichtigen Figuren Tür und Tor. Die wilden Jahre sind jetzt vorbei. Nun gewinnt ein altmodisches Ideal an Bedeutung: Sicherheit.

Die meisten Anleger wollen ihre Token in der Obhut eines staatlich beaufsichtigten Anbieters wissen. Gleichzeitig ersuchen Kryptofirmen, die in einer rechtlichen Grauzone groß geworden sind, um Einlass ins traditionelle Finanzsystem. Sie möchten reguliert werden. Dafür kämen sie gerne in die Schweiz, wo viel Know-how in Sachen Blockchain vorhanden ist. Im Gegensatz zu anderen Finanzplätzen sind die hiesigen Gesetze bereits Krypto-tauglich. Jetzt gilt es, diese Vorteile auch auszuspielen. Das Zeitfenster dafür ist klein.»