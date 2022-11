Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Putin darf nicht belohnt werden

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert Überlegungen zur Möglichkeit von Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland:

«Der Wunsch nach einem schnellen, schmerzlosen Ende ist eine natürliche Reaktion auf Gemetzel und Elend. Die Unterbrechung der Getreidelieferungen an die Entwicklungsländer, die Angst vor einer nuklearen Eskalation, die katastrophalen Auswirkungen auf die Umwelt, der Missbrauch fossiler Brennstoffe als Waffe und der wirtschaftliche Schaden, den die Menschen überall zu spüren bekommen, verstärken den Druck für eine rasche Lösung.

Ein endloser Krieg ist keine Option. Verhandlungen mit der russischen Regierung, nicht unbedingt mit Putin, werden irgendwann stattfinden. Aber die Zeit ist noch nicht reif. Die Ukraine muss die Möglichkeit haben, den Zeitpunkt zu wählen und die Gespräche aus einer Position der maximalen Stärke heraus zu beginnen. Putin darf nicht für sein Gemetzel belohnt werden. Weitere Siege wie der in Cherson können den Weg zum Frieden ebnen.»

«NZZ am Sonntag»: Jetzt ist nicht die Zeit der Diplomatie

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert Aufrufe an die Ukraine zu Friedensverhandlungen mit Russland:

«Der Chor jener im Westen, die nun für eine diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges plädieren, ist ohnehin größer geworden. Er reicht von SPD-Politikern in Berlin über den französischen Präsidenten bis zu renommierten Politikwissenschaftlern in den USA. Doch wenn die Befreiung der Großstadt Cherson und von knapp 5000 Quadratkilometern Gebiet diese Woche etwas zeigt, dann dies: Jetzt ist nicht die Zeit der Diplomatie, denn ihre Voraussetzungen sind nicht gegeben.

Das Gesprächsangebot der russischen Seite scheint unehrlich, eine Waffenruhe wäre für die ukrainischen Bürger inakzeptabel, und die Führung in Kiew will sie zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Das ist ohne Zweifel keine leichtfertig getroffene Entscheidung. Noch mehr Soldaten und Zivilisten in der Ukraine werden in den kommenden Tagen und Wochen sterben. Aber die ukrainische Armee hat nun die Initiative in diesem Krieg. Sie kann das Land befreien, vorausgesetzt, der Westen hilft weiter mit Waffen. Putin aber will auf Zeit spielen, um seine Armee neu aufzustellen. Sein Ziel, die Ukraine zu zerstören, hat er nicht aufgegeben.»