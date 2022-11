Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«NZZ am Sonntag»: Schweiz steht abseits der Staatengemeinschaft

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kritisiert die Weigerung der Regierung in Bern, Deutschland die Lieferung von aus der Schweiz bezogener Flugabwehr-Munition an die Ukraine zu gestatten:

«Als das Parlament das Kriegsmaterialgesetz verschärfte, kämpfte (Wirtschaftsminister Guy) Parmelin für weniger strikte Ausfuhrregeln. Doch er lief auf - auch bei Mitgliedern der Mitte-Partei, die nun die Weitergabe der Munition fordern. Doch so gut er auch begründet sein mag, inhaltlich ist der Entscheid falsch. Denn auch das verschärfte Gesetz erlaubt eine Weitergabe der Munition, wenn außerordentliche Umstände vorliegen. Laut Sicherheits- und Rechtsexperten ist dies bei der völkerrechtswidrig angegriffenen Ukraine der Fall. Es gibt also Spielraum. Und diesen hätte der Bundesrat (die Schweizer Regierung) nutzen müssen.

Der Flugabwehr-Panzer Gepard spielt eine entscheidende Rolle in der Ukraine: Die Defensivwaffe kann Zivilisten schützen und die kritische Infrastruktur vor der systematischen Zerstörung durch Russland bewahren. Weil aber Munition fehlt, würden die von der Schweiz blockierten Patronen dringend benötigt. Um damit Menschenleben zu retten. Doch unser Land zieht es vor, abseits der Staatengemeinschaft zu stehen.»