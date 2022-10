Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 30.10.22 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

«The Observer»: Sportereignisse trotz Menschenrechtsverletzungen

LONDON: Zur Fußball-WM in Katar meint die Londoner Sonntagszeitung «The Observer»:

«Diese Fußballweltmeisterschaft ist nur die jüngste in einer langen Reihe von teuren internationalen Sportereignissen, die von Ländern ausgerichtet wurden, denen grundlegende Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Die Olympischen Sommerspiele 2008 und die Olympischen Winterspiele 2022 in China, die Olympischen Winterspiele 2014 in Russland, der Große Preis von Bahrain, die Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2019 in Katar, der Kampf des Profi-Boxers Anthony Joshua 2019 in Saudi-Arabien: Es gibt einen unbestreitbaren Trend, dass große Sportereignisse von reichen, aber unappetitlichen Ländern ausgerichtet werden. (...)

Sportverbände argumentieren, dass die Vergabe von Wettkämpfen an Länder mit fragwürdiger Menschenrechtsbilanz die Aufmerksamkeit auf deren Missstände lenkt und so die Liberalisierung fördert. (...) Sportwettkämpfe würden aber nur dann zu Verbesserungen führen, wenn die Sportverbände gegenüber den Gastgebern ein hartes Vorgehen an den Tag legen und strenge Bedingungen stellen würden, um die Menschenrechtslage über den Zeitraum des Wettkampfs hinaus zu verbessern. Doch dazu sind sie im Allgemeinen nicht bereit. Vielmehr neigen sie zu Zweideutigkeiten und beteuern angesichts der schrecklichsten Menschenrechtsverletzungen ihre Neutralität.»

«NZZ am Sonntag»: Werbung könnte bei Twitter Mäßigung bewirken

ZÜRICH: Zu Elon Musks Kauf von Twitter meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Unternehmer Elon Musk hat Twitter doch noch gekauft - um das soziale Netzwerk vor Zensoren und Sittenwächtern zu schützen, wie er einst sagte. Das befeuerte rund um den Erdball sofort die Angst, Musk könnte die wirkmächtige Plattform zu einem Resonanzkasten für Hasspriester und Extremisten machen. Diesen Verdacht versuchte Musk am Donnerstag mit einem besänftigenden Brief, auch an die unruhig gewordenen Werbekunden, zu zerstreuen. Ja, ausgerechnet Werbung könnte bei Twitter Mäßigung garantieren. Wer sein Produkt möglichst breit vermarkten will, tut dies ungern auf einem Spartenkanal radikalisierter Spinner. Twitter könnte die elementarsten Umgangsformen bewahren, Werbung sei Dank.»