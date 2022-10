Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«La Repubblica»: Abgang Hu Jintaos war Botschaft an Xis Rivalen

ROM: Zum Kongress der Kommunistischen Partei Chinas schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Sonntag:

«Im Jahr 2022 verhilft der 20. Kongress der Kommunistischen Partei Chinas der autoritären Wende von Xi Jinping willig, meißelt sie in Stein und weiht ihn für mindestens weitere fünf Jahre zum absoluten Anführer: Parteichef, Staatsoberhaupt und Chef der Streitkräfte. In der Volkskongresshalle überwindet Xi Deng Xiaoping und setzt sich auf die oberste Stufe neben Mao Tsetung.

Es gab einen Moment in der gestrigen Abschlusssitzung, in dem der Übergang zwischen zwei Epochen, jener des langen postmaoistischen Wandels und der neuen Realität von Xis China, eine theatralische Vorstellung bot - eine politische Säuberung im Fernsehen, die die 2200 Delegierten verstummen ließ. Es war, als Hu Jintao, einer von Xis zwei noch lebenden Vorgängern, zu Xis Linken fast von seinem Stuhl weggehoben und nach einem kläglichen Versuch, den Präsidenten nach einer Erklärung zu fragen, aus der Kongresshalle eskortiert wurde. (...) Jetzt hat der neue große Steuermann keine Rivalen mehr und der erzwungene Abgang von Hu Jintao war die plastische Botschaft an diejenigen, die noch Bestrebungen hatten.»

«The Telegraph»: Labour verfolgt die alten linken Ideen

LONDON: Die konservative Londoner Zeitung «The Telegraph» warnt am Sonntag vor der Möglichkeit, dass in Großbritannien die Labour-Partei wieder an die Macht gelangen könnte:

«Sie mögen heute behaupten, dass ihre wirtschaftlichen und steuerlichen Pläne vernünftig sind und dem gesunden Menschenverstand entsprechen, aber sie verfolgen immer noch die gescheiterten alten linken Ideen, die Großbritannien schon so oft in die Krise gestürzt haben. Labour bleibt süchtig nach hohen Steuern und Staatsausgaben und nach Interventionismus.

Die Partei hat wenig Interesse an einer auf freiem Unternehmertum beruhenden Wirtschaft: Sie ist immer noch den Gewerkschaften des öffentlichen Sektors hörig, die mit ihren disruptiven Streiks so viel Chaos verursachen. Die Labour-Führer sagen, dass sie sich zur Haushaltsdisziplin bekennen, aber es ist eher wahrscheinlich, dass sie versuchen werden, ihre Versprechen in Bezug auf die öffentlichen Ausgaben durch Vermögenssteuern, Steuern auf «Gewinnüberschüsse» und ähnliche Maßnahmen zu «finanzieren», mit denen die einigermaßen Wohlhabenden geschröpft werden.

Deshalb müssen die Tories die Kurve kriegen, und deshalb gibt es keine Alternative dazu, dass sie einen Anführer wählen und sich dann so schnell wie möglich um ihn scharen.»

«NZZ am Sonntag»: Britische Politik immer gut für Überraschungen

ZÜRICH: Die «NZZ am Sonntag» beschäftigt sich mit der Frage, ob Boris Johnson erneut Premierminister Großbritanniens werden könnte:

«Sie haben richtig gelesen. Der Boris Johnson, der mit Schimpf und Schande vor ein paar Monaten von seiner Partei aus dem Amt befördert wurde. Er war nicht mehr tragbar, seine Lügen, Skandale, Partys während des Lockdowns konnten seine Mitstreiter nicht mehr schönreden. Nun ist er wieder valabel, denn seine Nachfolgerin hat es in wenigen Tagen geschafft, nicht nur das Volk zu empören, sondern die Finanzmärkte und das Pfund auf einen Höllenritt zu schicken.

Was sind dagegen ein paar fröhliche Partys an der Downing Street oder Lügen im Unterhaus? Boris wurde doch 2019 fulminant gewählt? Johnson wird nächste Woche vielleicht gegen Rishi Sunak antreten im Kampf ums Premierministeramt. Sein früherer Schatzkanzler hatte Liz Truss vor ihren massiven Steuersenkungen gewarnt. Doch wird das reichen, damit die Tories dem smarten Sunak die Führung des Landes übergeben? Immer, wenn man glaubt, die britische Politik sei an einem Tiefpunkt angelangt, geschieht Unfassbares. Wir sind gespannt.»