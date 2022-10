Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«NZZ am Sonntag»: Ukraine sollte nicht auf Elon Musk angewiesen sein

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Abhängigkeit der ukrainischen Armee vom Satellitennetzwerk Starlink des US-Unternehmers Elon Musk:

«Elon Musk und sein Satellitennetzwerk Starlink zeigen, was freies Unternehmertum schafft. Vier Tage nach Kriegsbeginn in der Ukraine waren die ersten Empfangsschüsseln aus den USA vor Ort. (...) Die Armee braucht das Internet zur Zielerfassung. Doch Musk und die Ukraine sind keine solide Geschäftsbeziehung. Nach fast acht Monaten Krieg drängt Musk auf eine Justierung der Betriebskosten und auf eine Beteiligung des Pentagons. Der ebenso geniale wie kapriziöse Unternehmer wollte der Ukraine erst seine Unterstützung entziehen, dann änderte er wieder seine Meinung. Musk hat Probleme - er braucht Geld für die Twitter-Übernahme, der Wert der Tesla-Aktie hat sich halbiert.

Doch die komplett kostenlose Vergabe von Starlink an die Ukraine ist eine Mär. Polen kaufte einen großen Teil der Empfangsgeräte und gab sie an die Ukrainer weiter. Diese zahlen monatliche Abonnements für Starlink. Einen Ausfall des Internets an der Front kann sich die ukrainische Armee nicht leisten. Eine solch kritische Infrastruktur muss von Staaten, nicht von Unternehmern getragen werden.»

«The Sunday Times»: Liz Truss muss gehen

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» fordert die Tories zum Sturz von Premierministerin Liz Truss auf:

«Liz Truss ist kaum noch wirklich im Amt und schon gar nicht an der Macht. Es hat weniger als 40 Tage gedauert, bis ihr radikales Steuersenkungsprogramm scheiterte, die Wirtschaft in eine Krise stürzte und ihr Finanzminister abgelöst wurde. Truss hat den Ruf der Konservativen Partei, finanzpolitisch kompetent zu sein, ruiniert und Großbritannien auf der internationalen Bühne blamiert. Führende Tories müssen jetzt im nationalen Interesse handeln und sie so schnell wie möglich aus der Downing Street entfernen. (...)

Nachdem die unmittelbare Krise überwunden ist, müssen die Tories Neuwahlen ansetzen. Großbritannien kann keine weiteren zwei Jahre der Instabilität verkraften. Und es wäre für die Konservativen strategisch klüger, Labour die wirtschaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahre zu überlassen, wenn sie eine Chance haben wollen, in naher Zukunft an die Macht zurückzukehren. Sobald die Tories in der Opposition sind, müssen sie sich neu formieren und sich Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wie sie in die schlimme Lage kommen konnten, in der sie sich heute befinden.»