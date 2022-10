Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Drohung mit Atomwaffe zeigt Putins Verzweiflung

LONDON: Die Londoner Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert den Krieg Russlands gegen die Ukraine:

«Ein Konflikt am Rande Europas hat die Autorität der Vereinten Nationen erschüttert, den Kampf gegen den Klimawandel untergraben, die weltweiten Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben, eine große Flüchtlingsnotlage geschaffen, die extreme Rechte in Europa und Amerika gestärkt, Kultur- und Sportboykotte ausgelöst und die internationale Zusammenarbeit bis in den Weltraum hinein beeinträchtigt.

Die Warnung von US-Präsident Joe Biden in der vergangenen Woche, die Welt stehe kurz vor einem nuklearen Armageddon, ist vielleicht die die schockierendste Veranschaulichung dieser Eskalation. Putins wiederholte Drohungen mit dem Einsatz einer Atomwaffe spiegeln dessen kriminelle Rücksichtslosigkeit und wachsende Verzweiflung wider.

Es ist immer noch kaum vorstellbar, dass Putin - so realitätsfern er auch erscheinen mag - absichtlich eine selbstmörderische nukleare Konfrontation mit den USA und der Nato provozieren will. Biden mag solche Befürchtungen lautstark äußern, um ihn abzuschrecken. Aber solche rationalen Überlegungen sind ein schwacher Trost in einer zutiefst irrationalen Situation.»