Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Sunday Times»: Charles III. steht vor großen Herausforderungen

LONDON: Zur Zukunft der Monarchie in Großbritannien meint die Londoner «Sunday Times»:

«Das Land muss eine differenzierte und ernsthafte Debatte darüber führen, was es heute von seinem Staatsoberhaupt erwartet. Als König muss Charles lernen, sich weiterzuentwickeln und die Monarchie im Einklang mit den Erfordernissen der Zeit neu zu gestalten. Mittelalterliche Arrangements müssen mit einem Sinn für das 21. Jahrhundert einhergehen. Wir müssen uns fragen, was wir von einer konstitutionellen Monarchie erwarten. Charles hat bereits angedeutet, dass er beabsichtigt, die «Firma» zu verschlanken - ihren Kern auf die direkte Erbfolge zu reduzieren. Dies ist zu begrüßen. (...)

Es werden bedeutende politische Ereignisse zu bewältigen sein. Die Brexit-Spannungen könnten wegen des Nordirland-Protokolls wieder aufflammen. Die Aussicht auf einen Vorstoß zur irischen Wiedervereinigung und ein zweites schottisches Unabhängigkeitsreferendum stellen existenzielle Bedrohungen für die Union dar. Diese Ereignisse haben das Potenzial, Regierungen zu Fall zu bringen, und sie werden das Staatsoberhaupt vor große Herausforderungen stellen.»

«NZZ am Sonntag»: Russland verliert an Macht

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Folgen des Ukraine-Krieges für Russland:

«Wie fatal Wladimir Putins Entschluss zum Angriff auf die Ukraine ist, lässt sich jetzt auch an Russlands Rändern sehen. Im Machtbereich der früheren Sowjetunion brennt es, nachdem Moskau Truppen aus dem Kaukasus und Zentralasien abgezogen hat, um seine angeschlagene Streitmacht in der Ukraine aufzufüllen. Aserbaidschan und Armenien haben wieder einen Krieg begonnen, Tadschikistan und Kirgistan tragen mit schwerer Artillerie ihren Konflikt über die gemeinsame Grenze aus. (...)

Politisch wie militärisch ist Russland nun zu schwach, um die Kriegsparteien im Kaukasus und in Zentralasien zu trennen. Es ist zu unglaubwürdig, um einen Frieden zu vermitteln. Und es wird zu wenig respektiert nach den Niederlagen in der Ukraine und der Ächtung durch den Westen. Der Ukraine-Krieg hat die sicherheitspolitische Ordnung in Europa zerstört, heißt es. Er wird auch die Ordnung im Kaukasus und in Asien verändern - Russland verliert an Macht. Sie wird an China übergehen. Und schneller als gedacht findet sich Putin degradiert wieder - als Pekings Juniorpartner.»