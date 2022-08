Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«La Repubblica»: EU spricht nicht mit einer Stimme gegen Russland

ROM: Zum Verhalten der EU gegenüber Russland in der Energiekrise schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Sonntag:

«Der russische Präsident Wladimir Putin spielt die Gaskarte als extremen Versuch aus, sich in der militärischen Aggression gegen die Ukraine durchzusetzen. Nach sechs Monaten Krieg leistet Kiew dank EU- und Nato-Hilfen weiter Widerstand. Für Moskau ist also der einzige Weg, die Kompaktheit der europäisch-atlantischen Front zu schmälern, um im bewaffneten Konflikt zu bestehen. Nachdem die Versuche scheiterten, die Verbündeten beim Thema Waffenlieferungen an Kiew und Sanktionen gegen Russland zu spalten, konzentriert sich Putins Strategie auf das Gas. (...)

Aber wenn die Offensive beim Gas dem Kremlchef gerade sichtbare Ergebnisse bringt, dann deshalb, weil die Europäische Union an dieser Front noch nicht in der Lage ist, mit einer Stimme zu sprechen. (...) Kurz gesagt, es ist die Kluft zwischen den EU-Partnern, die Brüssel daran hindert, effektiv auf die russische Gasoffensive zu reagieren, was einzelne Länder praktisch allein gegenüber Moskau zurücklässt.»

«NZZ am Sonntag»: Liz Truss übt sich in Populismus

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kritisiert eine Wahlkampfäußerung der britischen Außenministerin Liz Truss zu den britisch-französischen Beziehungen:

«Das Urteil, ob Frankreich ein Freund oder ein Feind sei, stehe noch aus, sagte die Frau, die Chefin der Tories und damit Premierministerin werden will. Sicher, seit dem Brexit haben Briten und Franzosen ihre Probleme miteinander. Zuletzt waren es Abwässer, die in England ungeklärt in den Ärmelkanal geleitet wurden. Der ­unablässige Zustrom von Migranten, die von französischen Küsten auf die Insel übersetzen, hebt die Stimmung auch nicht. Und ohne gemeinsamen Binnenmarkt sorgt der Warenverkehr genauso für Ärger zwischen beiden Ländern wie die Fischerei.

Doch deswegen gleich die Freundschaft infrage zu stellen, ist schäbiger Populismus. Die Briten haben heute sehr wohl einen Feind. Doch dieser ist nicht Frankreich, sondern Russland, das die Ukraine mit Krieg überzieht und Europa bedroht. Dass die voraussichtliche Regierungschefin dies dem Applaus der Brexit-Partei zuliebe übergeht und lieber einen Verbündeten vor den Kopf stößt, gibt in dieser ernsten Lage zu denken.»