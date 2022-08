Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Sunday Times»: Trotz Energiekrise kein Nachgeben gegenüber Putin

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» warnt vor einer Schwächung der Solidarität mit der Ukraine:

«Abgesehen von dem schweren wirtschaftlichen Schaden, den die Bürger und die Unternehmen erleiden, besteht die Gefahr, dass die sich verschärfende Energiekrise das bisher beeindruckende und weitgehend ungebrochene Engagement an der Seite des ukrainischen Volkes gegen die Aggression Wladimir Putins schwächen wird. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die Schuld eindeutig bei Russland liegt und dass jedes Nachlassen unserer Entschlossenheit uns auf lange Sicht teurer zu stehen kommen würde.

Angesichts dieser Sorgen hat Präsident Macron am Freitag das französische Volk aufgerufen, den Preis für die Verteidigung von Freiheit und Unabhängigkeit vor einem wahrscheinlich harten Winter zu akzeptieren. Das wird hier und auch in anderen Ländern leichter sein, wenn Maßnahmen ergriffen werden, um die schlimmsten Energieprobleme in diesem Winter abzumildern.»

«Sonntagszeitung»: Ukraine und der Westen brauchen Durchhaltewillen

ZÜRICH: Zum Krieg in der Ukraine heißt es im Leitartikel der Schweizer «Sonntagszeitung»:

«Auch nach einem halben Jahr Schreckensmeldungen überrascht das Ausmaß von Leid und Zerstörung in der Ukraine noch immer. Mindestens 28.444 tote Zivilpersonen, wohl mindestens noch mal so viele tote Soldaten auf beiden Seiten, Hunderttausende Verwundete und 100.000 zerstörte Häuser. Und das alles, weil das größte Land der Welt noch größer sein will.

Viele haben sich geirrt. Die Ukrainer selbst, weil sie nicht an den Einmarsch der Russen glaubten. Wladimir Putin, weil er nicht an die Widerstandskraft der Ukrainer und ihrer westlichen Verbündeten glaubte. Der Westen, weil er die Macht seiner Sanktionen über- und die Abhängigkeit Europas vom russischen Gas unterschätzte. (...)

Nun ist viel Durchhaltewillen und eine Zeitenwende angesagt. Durchhaltewillen bei den Ukrainern, weil es noch viel mehr Tote geben wird. Aber auch bei uns, weil im Winter die Energiekrise richtig teuer und eine Rezession unvermeidbar sein wird. Darum muss alles getan werden, damit es nicht zur Katastrophe kommt. In Deutschland ist ein grüner Minister daran, den Atomausstieg zu verschieben. Und bei uns muss endlich die Politik in die Gänge kommen, damit wir mehr Energie produzieren.»