Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«NZZ am Sonntag»: Visa-Stopp für Russen wäre falsch

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert Forderungen nach einem Visa-Stopp für russische Touristen:

«Russen, die in der Hotelbar in Barcelona ausspannen und in Luxusboutiquen in Wien shoppen gehen, während die Soldaten des eigenen Landes gerade wieder auf Wohnhäuser in ukrainischen Städten feuern; Russen, die Ferien machen am Mittelmeer und zurück in Moskau dem Kriegsverbrecher-Regime von Wladimir Putin nichts entgegenzusetzen haben als ihr Schweigen. Aber Bürgermut lässt sich nicht einfach bestellen. Und kritisches Denken wird in der russischen Gesellschaft nicht befördert, indem man alle ihre Bürger aus Europa aussperrt. Reisen bildet. Wer nach Europa kommt, wird mit anderen Meinungen über den Krieg in der Ukraine konfrontiert als im gleichgeschalteten Russland. Für Putins Propagandisten gibt es bereits Einreiseverbote für die EU. Dieser Kreis ließe sich, sofern nötig, erweitern. Für Putins Kritiker aber müssen die Tore offen bleiben. Ein Visa-Stopp würde ihnen die Flucht nach Europa erschweren.»