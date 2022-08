Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Großbritannien droht ein wirtschaftlicher Sturm

LONDON: Zur wirtschaftlichen Lage Großbritanniens meint die Londoner Sonntagszeitung «The Observer»:

«Infolge des Krieges in der Ukraine sind die weltweiten Gaspreise in die Höhe geschnellt, da Russland die Lieferungen nach Europa über die Nordstream-1-Pipeline gekürzt hat. Putin hat mit weiteren Konsequenzen gedroht, sollte der Westen noch mehr Sanktionen verhängen. Aber Großbritannien, dem der IWF und die OECD für das nächste Jahr das geringste Wachstum aller wohlhabenden Länder voraussagen, ist besonders stark betroffen. Aufgrund falscher Regierungsentscheidungen verfügen wir kaum über Gasspeicherkapazitäten, und die Wirtschaft leidet unter einer langfristigen Produktivitätskrise. (...)

Ein Jahrzehnt der Einsparungen bei den öffentlichen Ausgaben hat dazu geführt, dass Geringverdiener noch stärker gefährdet sind, da Steuergutschriften und Sozialleistungen gekürzt wurden, die öffentlichen Dienste den Bedarf nicht decken konnten und regionale Ungleichheiten zunahmen. (...) Großbritannien steht vor einem wirtschaftlichen Sturm, der noch schlimmer sein könnte als die ökonomischen Auswirkungen von Corona. Doch die konservative Regierung ist untätig. Wenn der neue Premierminister nicht sofort nach der Amtsübernahme etwas dagegen unternimmt, werden die Wähler das nicht so schnell verzeihen.»

«NZZ am Sonntag»: Russland behindert Helfer vom Roten Kreuz

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Rolle des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) im Ukraine-Krieg:

«Bald sechs Monate führt Russland seinen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine, doch dem IKRK ist es in dieser Zeit nicht gelungen, seine Rolle als humanitäre, die Kriegsparteien an den Respekt ethischer Mindestregeln erinnernde Kraft durchzusetzen. Es scheiterte bisher an dieser Aufgabe, weil eine Seite - die russische - eine Arbeit gemäß den Genfer Konventionen nicht zulässt. So haben IKRK-Mitarbeiter etwa keinen vollen Zugang zu ukrainischen Kriegsgefangenen.

Aber es gibt auch Irritierendes, das auf das IKRK zurückfällt. So verteidigt sich das Komitee jetzt, nach der tödlichen Explosion in einem Lager mit ukrainischen Gefangenen aus dem Asow-Stahlwerk: Es habe nie gesagt, die Sicherheit aller rund 2400 Kriegsgefangenen aus dem Werk zu garantieren, als diese im Mai vor den Russen kapitulierten. Ganz einwandfrei ist das nicht. Schließlich registrierte das IKRK doch die Personalien aller Gefangengenommenen. Daraus lässt sich eine gewisse Fürsorge- und Kontrollpflicht ableiten. Erreicht sie das IKRK nicht mit stiller Diplomatie, sollte es wohl einmal auch laut werden.»