Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«La Stampa»: Raketen auf Hafen von Odessa gefährden Abkommen

ROM: Zu dem Raketenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» am Sonntag:

«Sind die Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine ein Schimmer des Friedens oder eine weiterer Schachzug auf dem Kriegsschauplatz? Es sind jedenfalls Vereinbarungen von existenzieller Bedeutung. (...) Die Tinte des Abkommens war jedoch noch nicht trocken, als Russland Raketen auf den Hafen von Odessa schoss - zwei trafen das Getreideexportterminal. Das ist kein Zufall. Die russischen Schwankungen (...) machen die Strategie der Unvorhersehbarkeit des Kremls deutlich. Die Augen vor dieser Realität zu verschließen, in der Illusion dass das Getreideabkommen den Weg für ein umfassenderes Friedensabkommen ebnen wird, ist nicht nur naiv sondern auch unverantwortlich.»

«The Observer»: Italien erneut im politischen Chaos

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert den Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi:

«Draghis erzwungener Rücktritt stürzt Italien nun wieder in das politische Chaos, für das es in der Nachkriegszeit berühmt wurde und aus dem er es kurzzeitig gerettet hat. Die daraus resultierende Unsicherheit hat schwerwiegende Folgen nicht nur für die Italiener, sondern angesichts des Krieges in der Ukraine, einer sich verschärfenden Lebenskostenkrise und einer Pandemie, die noch lange nicht ausgestanden ist, auch für Europa und die EU.

Cui bono? Wer profitiert davon? Die offensichtliche Antwort ist ein uneiniges Trio weit rechts stehender Parteien - Giorgia Melonis aufständische, neofaschistische Fratelli d'Italia, Matteo Salvinis Lega und die Forza Italia des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Umfragen zufolge könnten diese drei nach den auf September vorgezogenen Wahlen eine Regierungskoalition bilden. Ein Durchbruch diesen Ausmaßes für Rechtsaußen wäre nach den Erfolgen von Marine Le Pen in Frankreich und früheren Vorstößen gleichgesinnter Parteien in Deutschland und anderswo wäre ein schlechtes Omen für den Zusammenhalt in Europa.»