Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Corriere della Sera»: Italiens Parteien müssen sich bekennen

ROM: Zur Regierungskrise in Italien schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Sonntag:

«Es ist schwer, sich vorzustellen, wie man jetzt aus dieser Krise herauskommen kann. Vorgezogene Wahlen sofort nach dem Sommer sind natürlich ein legitimer und gangbarer Weg in einer Demokratie. Es ist richtig, dass die Wähler mit dem Fristende oder wann es notwendig ist, aufgerufen sind, die Parteien und ihre offensichtlichen Versäumnisse in dieser Legislaturperiode zu beurteilen.

Es gibt einen wesentlichen Punkt, den die Mehrheit und der Ministerpräsident selbst jedoch bewerten sollten: Inwieweit ist es sinnvoll und tut Italien gut, einen Wahlkampf zu starten, bevor alle internationalen Bemühungen um einen gerechten Frieden in der Ukraine auf den Verhandlungstisch kommen, bevor alle Maßnahmen zur Sicherung des Corona-Wiederaufbauplans abgeschlossen sind und ein Haushaltsgesetz erlassen wurde, das die wirtschaftliche und soziale Notlage berücksichtigt? (...)

Es obliegt allen Regierungsparteien, ernsthaft zu sagen, ob sie für eine zusätzliche Bemühung um Einheit und Verantwortung verfügbar sind. (...) Es ist ein extremer Versuch, der nützlich sein kann, um Italien in einem geordneten Klima zur Abstimmung zu bringen, das nicht von Wut über die gebrochenen Versprechen dominiert wird.»

«The Observer»: Tories sollten sich einer Wahl stellen

LONDON: Die Londoner Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert den Wettstreit bei den Tories um den Parteivorsitz und damit zugleich um das Amt des Premierministers:

«Die Bürger, die von Boris Johnson, einem der schlechtesten Premierminister, die Großbritannien je erlebt hat, so gründlich enttäuscht wurden, haben bei diesem schäbigen und provinziellen Wettstreit um die Führung keine Wahl. Es ist eine Beleidigung, dass die Konservativen zu glauben scheinen, es sei akzeptabel, dass sie dem Land einen neuen Premierminister aufzwingen. Wer auch immer von der Partei dazu bestimmt wird, hat kein demokratisches Mandat für sein Programm und seine Politik. Der Premierminister, den wir 2019 gewählt haben, ist in Schande zurückgetreten, nachdem er nicht nur das Vertrauen des Landes, sondern auch das seiner Partei verloren hat. Sobald die Konservativen ihren nächsten Anführer haben, sollten sie sich einer allgemeinen Wahl stellen müssen.»

«NZZ am Sonntag»: Sanktionen gegen Russland weiterführen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Sanktionen des Westens gegen Russland:

«Es war wohl einer der größten Erfolge des Westens seit langem: Kaum je zuvor beschloss er so rasch und bestimmt Wirtschaftssanktionen gegen den Paria Russland. Doch nun, fast fünf Monate später, muss man sich fragen, was die Sanktionen gebracht haben. Wladimir Putin sitzt so fest im Sattel wie zuvor, es gibt keine Anzeichen für Brüche im System. (...)

Geduld! Sanktionen brauchen Zeit, könnte man einwenden. Doch dies verkennt, dass Putins Russland nach anderen Regeln funktioniert. Es spielt keine Rolle, dass die Wirtschaft um 10 Prozent schrumpft. Putins Reich braucht kein Wachstum, keinen Fortschritt, es braucht nur genügend Cash, um die Geldkoffer des Kremls zu füllen, damit er seine Armee und seine Schergen bezahlen kann. Und das Geld liefern Öl- und Gasexporte, die weiter fließen. Der Westen muss die Sanktionen dennoch weiterführen. Sie erinnern daran, dass Krieg herrscht in Europa und dass der Ukraine effektiv nur mit Waffenlieferungen geholfen wird.»