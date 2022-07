Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Johnson hinterlässt eine politisch bankrotte Partei

LONDON: Zum angekündigten Rücktritt des britischen Premierministers Boris Johnson meint die Londoner Sonntagszeitung «The Observer»:

«Sieben Jahre lang war Großbritannien wie gebannt von dem, was Boris Johnson verkörpert - groteske charakterliche Mängel, ein überheblicher, prinzipienloser Ehrgeiz, Rücksichtslosigkeit, gekünstelt-clownesker «Charme» sowie ein moralisches Vakuum. Seit er 2015 wieder ins Unterhaus einzog, war er eine bösartige, dämonische Kraft, die die britische Politik dominierte - der Verfasser eines Katalogs von Verrat und glatten Lügen, der von den Unwahrheiten der Pro-Brexit-Kampagne im Jahr 2016 über seine rücksichtslose Untergrabung von Theresa Mays Premierministerschaft bis hin zu seinem grundlegend schlechten Brexit-Deal und der Implosion seiner Regierung in der vergangenen Woche reicht. Während er sich großspurig mit seinen Erfolgen brüstet, die in Wirklichkeit nichts dergleichen sind, lässt er seine Partei politisch bankrott und sein Land wirtschaftlich angeschlagen, verfassungsrechtlich geschändet und international verspottet zurück. Glücklicherweise befindet er sich nun auf dem Weg zur Tür mit der Aufschrift Exit.»

«NZZ am Sonntag»: Putin hat seine Maske fallen gelassen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert Drohungen des russischen Präsidenten gegen den Westen:

«Wladimir Putin dreht auf. Wie ein Halbstarker auf der Straße lädt er den Westen ein, es doch nur einmal zu versuchen und sein Land auf dem militärischen Schlachtfeld herauszufordern. Die sogenannte Spezialoperation in der Ukraine, so prahlt der russische Präsident auch, habe noch gar nicht richtig begonnen. Da komme also noch mehr, will er uns sagen, nach mehr als vier Monaten erbittert geführtem Krieg. (...)

Putin hat längst seine Maske fallen gelassen. Er ist es, der ein totalitäres Regime mit dreisten Lügen und mit Gewalt führt. Putins Neostalinismus hat diese Woche in einem Gerichtsurteil seinen Ausdruck gefunden: Zu sieben Jahren Straflager ist ein Moskauer Bezirksabgeordneter verurteilt worden, weil er das Herz und die Ehrlichkeit besaß, den Krieg in der Ukraine einen Krieg zu nennen.

Doch Putin duldet keinen Dissens. Und auch sonst keine Einmischung in seine Eroberungspläne. Das sollten sich all jene im Westen Europas vor Augen halten, die glauben, man müsse Putin nur gut zureden, um den Krieg in der Ukraine zu beenden und das behagliche Leben von früher wiederzufinden.»