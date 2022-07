Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Hongkong stimmt mit den Füßen ab

LONDON: Zur Entwicklung Hongkongs unter der Kontrolle Chinas meint die britische Sonntagszeitung «The Observer»:

«Es ist eine seltsame Form von Volksregierung, die Hunderte von Menschen verprügelt und ohne Gerichtsverfahren inhaftiert. Bizarr ist in diesem demokratischen Nirwana auch, dass Journalisten strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie die Behörden herausfordern - und «unpatriotische» Menschen dafür bestraft werden, dass sie lesen was von ihnen geschrieben wird.

Dies sind nur einige Aspekte der «Demokratie» im Pekinger Stil, die Xi Jinping, Chinas nicht vom Volk gewählter Präsident, bei seiner Reise nach Hongkong in der vergangenen Woche anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Übergabe durch Großbritannien schamlos feierte. (...) Hongkonger, denen das Wahlrecht und das Mitspracherecht von einer Inselverwaltung verweigert wird, die von der Kommunistischen Partei kontrolliert wird, stimmen mit den Füßen ab. Mehr als 120.000 Menschen, Einheimische sowie nach Hongkong ausgewanderte Ausländer, haben die Insel allein 2020 und 2021 infolge der Einführung eines drakonischen Gesetzes zur nationalen Sicherheit verlassen.»

«NZZ am Sonntag»: Die Ukraine geht uns alle an

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» warnt vor einer aus ihrer Sicht nachlassenden Aufmerksamkeit von Fernsehsendern für das Kriegsgeschehen in der Ukraine:

«Mag sein, die Bürger sind es nach vier Monaten müde, Kriegsbilder anschauen zu müssen. Oder aber die Verantwortlichen im Fernsehen denken, es sei so. In jedem Fall ist es fatal. Zum einen spielt diese Ukraine-Müdigkeit dem russischen Präsidenten in die Hände. Schaut die Öffentlichkeit im Westen wieder weg, kann Wladimir Putins Armee ihrem Handwerk ungestört nachgehen. Zivilisten bombardieren, Gebiete erobern, weitere Annexionen vorbereiten. Zum anderen ist der Kriegsüberdruss im Westen verhängnisvoll für die Ukraine. Sie ist auf Hilfe angewiesen.

Erhält die Ukraine keine Waffen und Munition, geht sie unter. Folgenreich ist das Desinteresse am Kriegsgeschehen aber eben auch für die Bürger in Europa: Ihnen steht ab Herbst eine Energiekrise bevor mit möglicherweise unangenehmen Einsparungen und hohen Preisen. Dies zu akzeptieren, wird schwierig, wenn die Bürger den Grund für diese Krise vergessen oder verdrängt haben. Es ist der Angriff Russlands auf die Ukraine, es sind Europas Sanktionen gegen den Aggressor. Die Ukraine geht uns alle an.»